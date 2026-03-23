Wypadek po wyprzedzaniu

Do wypadku doszło wczoraj (22 marca) po godz. 20:00, na tzw. starej piątce w kierunku Rawicza.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki BMW 19-letni mieszkaniec gminy Bojanowo, jadąc drogą wojewódzką 309 od miejscowości Rojęczyn w kierunku Bojanowa, na prostym odcinku drogi po wykonaniu manewru wyprzedzania uderzył w tył przyczepy znajdującej się za pojazdem volkswagen golf, kierowanym przez 75-letniego mieszkańca gminy Miejska Górka, jadącego w tym samym kierunku. Pasażer pojazdu marki BMW 23-letni mieszkaniec gminy Bojanowo trafił do szpitala. Doznał obrażeń naruszających funkcjonowanie organizmu na czas powyżej 7 dni – mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśni policyjne dochodzenie.

