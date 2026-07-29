Ostra kłótnia

Huk wybijanej szyby na klatce schodowej bloku przy ul. Wojska Polskiego w Gostyniu usłyszeli mieszkańcy bloku i wezwali policję.

- Jak ustalili funkcjonariusze, pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do kłótni. W jej trakcie nietrzeźwy 42-latek trzymając w dłoni pałkę teleskopowa groził swojemu znajomemu pozbawieniem życia. Pokrzywdzony schronił się w wiatrołapie bloku. Wówczas agresor, stojąc na zewnątrz budynku zaczął uderzać pałką teleskopową w szybę, wybijając ją – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Policjanci zatrzymali 42-latka. Badanie wykazało 2,4 promila alkoholu w jego organizmie. O powodach kłótni między panami policja nie informuje. Wiadomo jednak, że do spięcia między nimi doszło już dzień wcześniej.

Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz uszkodzenia mienia. Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła zawiadomienie o uszkodzeniu mienia i oszacowała straty na 850 złotych. Grozi mu od 4,5 miesiąca do nawet 5 lat pozbawienia wolności.

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