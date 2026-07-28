Pół kilograma narkotyków w taksówce. 19-latka z zarzutem

Dwóch mężczyzn i kobieta z narkotykami

Do zatrzymania taksówki doszło podczas kontroli drogowej na ul. Jana Pawła II w Gostyniu. Poprzedziły ją wcześniejsze działania operacyjne gostyńskich policjantów kryminalnych.

- W samochodzie znajdowały się trzy osoby, 29-letni kierujący oraz dwoje pasażerów 20-letni mężczyzna i 19-letnia kobieta. Pod siedzeniem kierowcy funkcjonariusze ujawnili foliowy worek z białą, zbryloną substancją. Żadna z osób znajdujących się w samochodzie początkowo nie przyznawała się do posiadania zabezpieczonej substancji. W związku z tym wszyscy zostali zatrzymani i przewiezieni do Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu – mówi Monika Curyk, oficer prasowy gostyńskiej policji.

Badania narkotesterem wykazały, że substancją w foliowym worku jest metamfetamina. Łącznie zabezpieczono ponad 500 porcji tego narkotyku, o czarnorynkowej wartości ok. 25 tysięcy złotych.

- Do posiadania substancji zabronionej przyznała się 19-letnia kobieta. Była ona już wcześniej notowana za przestępstwa narkotykowe. Usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych, do którego się przyznała – mówi M. Curyk.

Wobec 19-latki zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego. Za posiadanie znacznej substancji psychotropowych grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

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