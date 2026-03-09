Jednomyślne poparcie dla Rusieckiego

W zakończonych niedawno wyborach partyjnych Grzegorz Rusiecki był jedynym kandydatem na przewodniczącego struktur w Lesznie i powiecie leszczyńskim. W głosowaniu zdobył 100 procent głosów.

To pokazuje, że lokalni działacze w pełni popierają obecnego lidera, który jest jednocześnie prezydentem miasta.

Także w głosowaniu na szefa partii w kraju pełne poparcie otrzymał Donald Tusk.

Wybory w regionie

Działacze głosowali także na przewodniczącego struktur wojewódzkich. W Lesznie i powiecie leszczyńskim zdecydowanie wygrał Jarosław Urbaniak z Ostrowa Wielkopolskiego, który zdobył 38 głosów.

Jego kontrkandydat, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, otrzymał 3 głosy.

W całej Wielkopolsce również zwyciężył Jarosław Urbaniak. Oznacza to, że to on pokieruje regionalnymi strukturami partii w najbliższym czasie.

