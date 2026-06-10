Jesień w środku czerwca? Termometry mocno w dół

Przełom pierwszej i drugiej połowy czerwca przynosi nam potężne załamanie pogody. Region leszczyński dostał się pod wpływ chłodnego frontu, który niesie ze sobą nie tylko znaczny spadek temperatury, ale też ulewne i ciągłe opady deszczu.

Najbliższe dni będą wymagały od nas ciągłego noszenia parasoli. Temperatura w najcieplejszych momentach dnia będzie miała problem z przekroczeniem granicy 15–18 stopni Celsjusza. Co gorsza, wysoka wilgotność oraz porywisty, nieprzyjemny wiatr drastycznie obniżą temperaturę odczuwalną. W nocy słupki rtęci w Lesznie i okolicach mogą spaść nawet w okolice 8 kresek, co jak na połowę czerwca jest wartością wyjątkowo niską.

Wielka zmiana o 180 stopni. Wiemy, kiedy wróci lato!

Dla wszystkich, którzy martwią się, że to koniec wakacyjnej aury, mamy bardzo dobre informacje. Synoptycy w prognozach średnioterminowych widzą już wyraźny przełom. Obecne ochłodzenie to jedynie chwilowy, choć gwałtowny epizod.

Prawdziwa rewolucja w pogodzie czeka nas już w kolejnym tygodniu. Od wtorku, 16 czerwca, chmury zaczną ustępować, a temperatura w regionie zacznie błyskawicznie rosnąć:

Środa (17 czerwca): termometry w cieniu pokażą już 26 stopni.

termometry w cieniu pokażą już 26 stopni. Druga połowa przyszłego tygodnia: czeka nas uderzenie afrykańskiego ciepła – słupki rtęci poszybują w górę, osiągając od 30 do nawet 32 stopni Celsjusza.

Czerwiec 2026: Miesiąc pełen kontrastów

Mimo obecnego załamania, ogólne prognozy na cały czerwiec 2026 r. dla Polski i regionu Wielkopolski wskazują, że miesiąc ten zapisze się z temperaturą o około 1–2,5°C powyżej normy. Większość dni w miesiącu ma być ciepła (20–24°C) lub gorąca (25–29°C).

Warto jednak zachować czujność. Gorące masy powietrza w regionie leszczyńskim często kończą się gwałtownymi zjawiskami. W czerwcu szansa na dni obfitujące w opady (powyżej 1 mm) wzrasta do 28% pod koniec miesiąca. Lokalnie możliwe są burze z silnym deszczem (nawet do 20 mm), gradem i porywami wiatru do 80 km/h.Przed nami zatem kilka dni zmuszających do wyciągnięcia z szaf cieplejszych kurtek, ale cierpliwość zostanie nagrodzona szybkim powrotem gorącego, afrykańskiego lata.

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Ekipa Eska Summer City w Boszkowie