Postępowanie przeciwko 44-latkowi trwało wiele miesięcy. Prowadzili je policjanci z wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną.

Policjanci w trakcie żmudnej pracy nad tą sprawą ustalili, że 44-letni mieszkaniec Leszna oferował na sprzedaż na jednym ze znanych internetowych portali ogłoszeniowych ekskluzywne zegarki w korzystnej cenie. Rynkowa wartość jednego oryginalnego zegarka wyniosłaby od 40 do 100 tysięcy złotych – mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Mundurowi udowodnili mężczyźnie blisko 100 zarzutów sprzedazy zegarków z podrobionymi znakami towarowymi.

Mężczyzna uczynił sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, dzięki czemu od stycznia 2024 roku do lipca 2025 roku zarobił około 250 tysięcy złotych – mówi M. Żymełka.

44-latek już wcześniej zajmował się podobnymi przestępstwami, za co też odbywał już karę pozbawienia wolności. Będzie to miało wpływ na wymiar kary, jaką orzeknie sąd. Mężczyzna usłyszał 96 zarzutów popełnienia przestępstw polegających na naruszeniu praw do znaku towarowego, dokonanych w warunkach recydywy. Dlatego grozi mu za to wyższa kara - do 7,5 roku więzienia.

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