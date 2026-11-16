Wniosek trafił do radnych – decyzja w rękach samorządu

W listopadzie 2026 roku do Urzędu Miasta Leszna wpłynął wniosek spółki VISHOME o sporządzenie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego dla terenów położonych w północnej części miasta. Informacja o złożeniu dokumentacji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, a sam wniosek przekazano Radzie Miejskiej Leszna. To radni podejmują pierwszą kluczową decyzję o wyrażeniu zgody na przystąpienie do prac planistycznych. Bez ich akceptacji proponowana inwestycja nie będzie mogła być realizowana w przedstawionym kształcie.

Lokalizacja przy wylotówce z miasta

Wniosek dotyczy obszaru o powierzchni 20,2 hektara, który od wschodu przylega do ulicy Poznańskiej, od północy i zachodu sąsiaduje z liniami kolejowymi, a od północy sięga granicy miasta z gminą Lipno. Obecnie są to w większości niezabudowane pola uprawne. Obszar ten przylega do północnej części miasta i Gronowa, gdzie w ostatnich latach powstawały inne projekty mieszkaniowe, m.in. przy ulicy Jagiełły czy inwestycje realizowane przez spółdzielczość mieszkaniową.

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Co zakłada przedstawiony projekt?

Przedłożona propozycja przewiduje zróżnicowaną zabudowę mieszkaniowo-usługową. W strefie budynków wielorodzinnych zaplanowano obiekty do pięciu kondygnacji nadziemnych o wysokości do 18 metrów. Z kolei w części przeznaczonej pod domy jednorodzinne przewidziano niższą zabudowę, sięgającą maksymalnie dwóch kondygnacji i 10 metrów wysokości. W projekcie wyznaczono również obszary pod obiekty handlowo-usługowe.

Kwestia nowej drogi i wymogi infrastrukturalne

Ważnym elementem wniosku jest deklaracja dewelopera dotycząca współfinansowania budowy nowej drogi publicznej klasy zbiorczej. Trasa ta miałaby zapewnić dojazd do planowanych budynków i połączyć teren z miejskim układem dróg. Projekt planu określa także wymogi parkingowe, zakładając minimum jedno miejsce postojowe dla samochodu oraz jedno dla roweru na każde mieszkanie w blokach. Ustalono też wskaźniki dotyczące zieleni – w zależności od strefy od 30 do 40 procent powierzchni działek musi pozostać terenem biologicznie czynnym.

Obecnie sprawa znajduje się na etapie wstępnym. Jeśli Rada Miejska Leszna wyrazi zgodę na rozpoczęcie procedury ZPI, uruchomiony zostanie formalny proces planistyczny. W jego trakcie przewidziane są m.in. konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze szczegółami dokumentacji i składać swoje uwagi.