Było to w niedzielę, w godzinach popołudniowych.

Mieszkanka gminy Gostyń zgłosiła do komendy Straży Miejskiej, że na cmentarzu w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II w przygotowanym wykopie grobowym znajduje się jeż. Funkcjonariusze Straży Miejskiej niezwłocznie udali się na wskazane miejsce, gdzie podjęli interwencję i bezpiecznie wydobyli zwierzę z wykopu – przekazał Dominik Gorynia, komendant Gostyńskiej Straży Miejskiej.

Kolczasty ssak trafił w ręce lekarz weterynarii, w celu obserwacji i oceny stanu zdrowia po wpadnięciu do głębokiego wykopu. Strażnicy dziękują mieszkance za troskę o los zwierząt.

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