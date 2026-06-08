Droga na szczyt i wielkie emocje w barażach

Awans był zwieńczeniem znakomitego sezonu, w którym zawodniczki z Dąbcza wygrały fazę zasadniczą grupy południowej I ligi. Ostatnim krokiem był dwumecz barażowy z English Perfect AZS UWM Olsztyn:

W pierwszym meczu u siebie Wamet zwyciężył pewnie 7:3.

W dramatycznym rewanżu w Olsztynie padł remis 5:5, który przypieczętował awans.

Włoska bohaterka i złota drużyna

Niekwestionowaną liderką zespołu w starciach o elitę była Włoszka Miriam Carnovale, która w obu spotkaniach zdobyła komplet punktów. Kluczowe punkty w drodze do sukcesu dołożyły również Natalia Michorczyk oraz Alicja Łebek, a w składzie zwycięskiej ekipy wystąpiły także Sandra Kozioł i Julia Borowska.

Ten sukces potwierdza dynamiczny rozwój klubu z Dąbcza, który w nadchodzącym sezonie będzie reprezentował region w rywalizacji z najlepszymi zespołami w kraju.