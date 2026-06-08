Historyczny awans Wametu Dąbcze! Wielkopolska wraca do tenisowej Ekstraklasy po 15 latach

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-06-08 10:34

Wamet Dąbcze napisał nową kartę w historii polskiego tenisa stołowego. Zespół z małej miejscowości w gminie Rydzyna, w powiecie leszczyńskim, wywalczył historyczny awans do Ekstraklasy kobiet. To przełomowy moment nie tylko dla klubu, ale i dla całego regionu – najwyższa klasa rozgrywkowa wraca do Wielkopolski po aż 15 latach przerwy (ostatnim reprezentantem województwa była Stella Gniezno).

Wamet Dąbcze w Ekstraklasie

i

Autor: Wamet Dąbcze/ Materiały prasowe

Droga na szczyt i wielkie emocje w barażach

Awans był zwieńczeniem znakomitego sezonu, w którym zawodniczki z Dąbcza wygrały fazę zasadniczą grupy południowej I ligi. Ostatnim krokiem był dwumecz barażowy z English Perfect AZS UWM Olsztyn:

  • W pierwszym meczu u siebie Wamet zwyciężył pewnie 7:3.
  • W dramatycznym rewanżu w Olsztynie padł remis 5:5, który przypieczętował awans.

Włoska bohaterka i złota drużyna

Niekwestionowaną liderką zespołu w starciach o elitę była Włoszka Miriam Carnovale, która w obu spotkaniach zdobyła komplet punktów. Kluczowe punkty w drodze do sukcesu dołożyły również Natalia Michorczyk oraz Alicja Łebek, a w składzie zwycięskiej ekipy wystąpiły także Sandra Kozioł i Julia Borowska.

Ten sukces potwierdza dynamiczny rozwój klubu z Dąbcza, który w nadchodzącym sezonie będzie reprezentował region w rywalizacji z najlepszymi zespołami w kraju.

Polecany artykuł:

Inwazja kibiców w Lesznie! Tego stadion Polonii dawno nie widział. Prawie tysią…
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Pierwszy w czerwcu 2026! Powalcz o godny wynik!
Pytanie 1 z 10
Wiersz "Campo di Fiori" jest autorstwa: