Zwycięski weekend na Lubelszczyźnie

Drużyna lidera przypieczętowała swój triumf podczas niezwykle udanego wyjazdu na wschód Polski. W sobotę pingpongistki z Dąbcza nie dały szans MKS Lewartowi Lubartów, wygrywając wysoko 8:2. Świetną formę zaprezentowały Alicja Łebek oraz Włoszka Arianna Barani, które zdobyły po 2,5 punktu.

W niedzielę poprzeczka wisiała wyżej, ale Wamet ponownie wyszedł zwycięsko ze starcia z AZS Politechniką Lublin, pokonując gospodynie 6:4. Ponownie kluczową postacią była Arianna Barani, wspierana przez solidnie punktujące Alicję Łebek i Natalię Michorczyk.

Dominacja w tabeli i walka o Ekstraklasę

Po 17 kolejkach Wamet Dąbcze zgromadził 28 punktów, wypracowując bezpieczną, czteropunktową przewagę nad drugim w tabeli zespołem z Tarnowskich Gór. Taki układ sił oznacza, że nikt nie odbierze już zawodniczkom z powiatu leszczyńskiego zwycięstwa w grupie południowej.

Co czeka zespół w najbliższej przyszłości?

Jako zwyciężczynie grupy, tenisistki z Dąbcza zmierzą się w meczu o awans z najlepszą ekipą grupy północnej – . Ostatni mecz u siebie: Sezon zasadniczy zakończy się w najbliższą sobotę w Dąbczu. O godzinie 16:00 liderki podejmą JKTS Jastrzębie-Zdrój.

Klub zaprasza kibiców do wspólnego świętowania sukcesu – wstęp na sobotnie spotkanie jest bezpłatny.

