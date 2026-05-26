Hołd dla majora Macieja „Slaba” Krakowiana na Antidotum Air Show. Poruszający pomysł Pilota Misia i reakcja prezesa lotniska

Tomasz Szymlet
2026-05-26 9:04

Tegoroczne Antidotum Air Show w Lesznie może przejść do historii nie tylko dzięki podniebnym ewolucjom, ale przede wszystkim dzięki wyjątkowej chwili jedności. Inicjatywa „Światełko dla Slaba”, mająca uczcić pamięć tragicznie zmarłego majora Macieja Krakowiana, zelektryzowała fanów lotnictwa. Choć pomysł chwyta za serce, prezes lotniska przyznaje: „autor nieco wyszedł przed szereg”.

„Światełko dla Slaba”: Morze świateł podczas przelotu F-16

Pomysłodawcą akcji jest twórca popularnego profilu Pilot Miś, który zaproponował, aby w trakcie przelotu odrzutowca F-16 tysiące widzów jednocześnie zapaliło latarki w swoich telefonach. Ma to być symboliczne pożegnanie i wyraz wsparcia dla bliskich majora Macieja „Slaba” Krakowiana.„To moja inicjatywa, która powstała z potrzeby pokazania jedności, wsparcia ogromnych emocji ludzi związanych z tym wydarzeniem. (...) Wierzę, że będzie to bardzo poruszająca chwila i piękny gest pamięci oraz wspólnoty” – tłumaczy Pilot Miś.

Inicjatywa spotkała się z ogromnym odzewem, a fani lotnictwa już deklarują masowy udział w tym symbolicznym geście.

Prezes lotniska: „Pomysł świetny, ale diabeł tkwi w szczegółach”

Do propozycji „Pilota Misia” odniósł się Michał Graczyk, prezes lotniska w Lesznie. W rozmowie potwierdził, że organizatorzy planują godne upamiętnienie pilota, jednak logistyka tak dużego przedsięwzięcia jest skomplikowana i wymaga ustaleń z wojskiem.

„Pojawiła się oddolna inicjatywa od Pilota Misia, więc oczywiście wspieramy te oddolne inicjatywy. Troszkę to było jednak wyjście przed szereg” – skomentował Michał Graczyk.

Prezes podkreśla, że kluczowy będzie moment przelotu, ponieważ efekt wizualny zależy od pory dnia. „Pomysł sam w sobie jest bardzo dobry. (...) Wyjdzie fajnie, jeżeli będzie troszeczkę ciemniej” – dodaje, zaznaczając, że polski F16 prawdopodobnie przyleci przed godzina 20:00, gdy będzie jeszcze jasno, co zepsuje efekt.

Czekajcie na sygnał. Scenariusz powstaje z bliskimi pilota

Aby hołd dla majora Krakowiana wypadł spektakularnie i godnie, organizatorzy pracują nad nim wspólnie z załogą F-16 oraz rodziną zmarłego pilota.

"Planujemy uczcić pamięć SLABA w godny i pomysłowy sposób. Potrzebujemy jeszcze czasu by mieć pewność na sto procent co dokładnie sie wydarzy" - dodaje Michał Graczyk. 

Antidotum Air Show 2024 zapowiada się rekordowo – sprzedano już ponad 60 tysięcy biletów, a na lotnisku może pojawić się nawet 85 tysięcy osób. Jeśli pomysł Pilota Misia będzie zrealizowany i każda z nich zapali światło dla „Slaba”, będziemy świadkami najbardziej wzruszającego momentu w historii leszczyńskiego nieba.

