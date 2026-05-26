„Światełko dla Slaba”: Morze świateł podczas przelotu F-16

Pomysłodawcą akcji jest twórca popularnego profilu Pilot Miś, który zaproponował, aby w trakcie przelotu odrzutowca F-16 tysiące widzów jednocześnie zapaliło latarki w swoich telefonach. Ma to być symboliczne pożegnanie i wyraz wsparcia dla bliskich majora Macieja „Slaba” Krakowiana.„To moja inicjatywa, która powstała z potrzeby pokazania jedności, wsparcia ogromnych emocji ludzi związanych z tym wydarzeniem. (...) Wierzę, że będzie to bardzo poruszająca chwila i piękny gest pamięci oraz wspólnoty” – tłumaczy Pilot Miś.

Inicjatywa spotkała się z ogromnym odzewem, a fani lotnictwa już deklarują masowy udział w tym symbolicznym geście.

Prezes lotniska: „Pomysł świetny, ale diabeł tkwi w szczegółach”

Do propozycji „Pilota Misia” odniósł się Michał Graczyk, prezes lotniska w Lesznie. W rozmowie potwierdził, że organizatorzy planują godne upamiętnienie pilota, jednak logistyka tak dużego przedsięwzięcia jest skomplikowana i wymaga ustaleń z wojskiem.

„Pojawiła się oddolna inicjatywa od Pilota Misia, więc oczywiście wspieramy te oddolne inicjatywy. Troszkę to było jednak wyjście przed szereg” – skomentował Michał Graczyk.

Prezes podkreśla, że kluczowy będzie moment przelotu, ponieważ efekt wizualny zależy od pory dnia. „Pomysł sam w sobie jest bardzo dobry. (...) Wyjdzie fajnie, jeżeli będzie troszeczkę ciemniej” – dodaje, zaznaczając, że polski F16 prawdopodobnie przyleci przed godzina 20:00, gdy będzie jeszcze jasno, co zepsuje efekt.

Czekajcie na sygnał. Scenariusz powstaje z bliskimi pilota

Aby hołd dla majora Krakowiana wypadł spektakularnie i godnie, organizatorzy pracują nad nim wspólnie z załogą F-16 oraz rodziną zmarłego pilota.

"Planujemy uczcić pamięć SLABA w godny i pomysłowy sposób. Potrzebujemy jeszcze czasu by mieć pewność na sto procent co dokładnie sie wydarzy" - dodaje Michał Graczyk.

Antidotum Air Show 2024 zapowiada się rekordowo – sprzedano już ponad 60 tysięcy biletów, a na lotnisku może pojawić się nawet 85 tysięcy osób. Jeśli pomysł Pilota Misia będzie zrealizowany i każda z nich zapali światło dla „Slaba”, będziemy świadkami najbardziej wzruszającego momentu w historii leszczyńskiego nieba.

