Bokiem na quadzie

Do mundurowych docierały sygnały od mieszkańców, że po Rynku w Krobi jeździ quad wykonujący niebezpieczne manewry i zachowujący się agresywnie na drodze. Policjanci ruchu drogowego akurat wjeżdżali na krobski Rynek, gdy zobaczyli kierującego quadem - jadącego na dwóch kółkach.

- Pojazd przechylał się naprzemiennie na prawą i lewą stronę. Kierujący celowo doprowadzał do utraty styczności kół z nawierzchnią drogi. Mundurowi ruszyli za nim i zatrzymali go do kontroli drogowej. Za kierownicą quada siedział 36-letni mieszkaniec Krobi – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Mężczyzna słono za to zapłacił. Został ukarany przez mundurowych mandatem karnym w wysokości 1500 złotych, a do jego konta kierowcy zostało przypisanych 10 punktów karnych. 36-latek stracił również prawo jazdy na 3 miesiące.