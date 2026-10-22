Jechał quadem na dwóch kółkach przez centrum Krobi - stracił prawo jazdy [FILM]

Joanna Haliasz
2026-10-22 10:50

Takie m.in. konsekwencje spotkały 36-latka, który w nietypowy sposób poruszał się quadem po Rynku w Krobi. Wszystko widzieli patrolujący centrum miasta policjanci. Na niebezpieczne zachowania kierującego quadem skarżyli się też mieszkańcy.

Kierowca quada jadący na dwóch kołach po ulicy w Krobi. O konsekwencjach tej niebezpiecznej jazdy przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

Bokiem na quadzie

Do mundurowych docierały sygnały od mieszkańców, że po Rynku w Krobi jeździ quad wykonujący niebezpieczne manewry i zachowujący się agresywnie na drodze. Policjanci ruchu drogowego akurat wjeżdżali na krobski Rynek, gdy zobaczyli kierującego quadem - jadącego na dwóch kółkach.

- Pojazd przechylał się naprzemiennie na prawą i lewą stronę. Kierujący celowo doprowadzał do utraty styczności kół z nawierzchnią drogi. Mundurowi ruszyli za nim i zatrzymali go do kontroli drogowej. Za kierownicą quada siedział 36-letni mieszkaniec Krobi – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Mężczyzna słono za to zapłacił. Został ukarany przez mundurowych mandatem karnym w wysokości 1500 złotych, a do jego konta kierowcy zostało przypisanych 10 punktów karnych. 36-latek stracił również prawo jazdy na 3 miesiące.

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