Rowerem po S5
Do niebezpiecznej sytuacji doszło wczoraj (10 sierpnia).
- 67-letni rowerzysta, mieszkaniec Kościana jechał rowerem do Leszna. Na węźle Radomicko pomylił zjazdy i wjechał wprost na drogę ekspresową S5. Pokonał tak 4,5 km zanim na miejsce przyjechał patrol policji zaalarmowany przez jednego z kierowców - informuje Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
Taka podróż mogła skończyć się tragedią.
- Mundurowi przetransportowali rowerzystę w bezpieczne miejsce, a za skrajnie niebezpieczne wykroczenie ukarali go mandatem - dodaje policjantka.
Kto nie może jechać drogą ekspresową?
Po drodze ekspresowej nie mogą poruszać się:
- piesi,
- rowerzyści,
- kierowcy motorowerów i skuterów,
- osoby na hulajnogach elektrycznych,
- kierujący pojazdami wolnobieżnymi i ciągnikami rolniczymi.
"Ekspresówka" jest przeznaczona wyłącznie dla pojazdów samochodowych, które mogą rozwijać odpowiednią prędkość!