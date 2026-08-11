Rowerem po S5

Do niebezpiecznej sytuacji doszło wczoraj (10 sierpnia).

- 67-letni rowerzysta, mieszkaniec Kościana jechał rowerem do Leszna. Na węźle Radomicko pomylił zjazdy i wjechał wprost na drogę ekspresową S5. Pokonał tak 4,5 km zanim na miejsce przyjechał patrol policji zaalarmowany przez jednego z kierowców - informuje Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Taka podróż mogła skończyć się tragedią.

- Mundurowi przetransportowali rowerzystę w bezpieczne miejsce, a za skrajnie niebezpieczne wykroczenie ukarali go mandatem - dodaje policjantka.

Kto nie może jechać drogą ekspresową?

Po drodze ekspresowej nie mogą poruszać się:

piesi,

rowerzyści,

kierowcy motorowerów i skuterów,

osoby na hulajnogach elektrycznych,

kierujący pojazdami wolnobieżnymi i ciągnikami rolniczymi.

"Ekspresówka" jest przeznaczona wyłącznie dla pojazdów samochodowych, które mogą rozwijać odpowiednią prędkość!

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