Jechał rowerem po drodze ekspresowej! Podróż do Leszna przerwali policjanci

Joanna Haliasz
2026-08-11 11:11

Rowerem kierował 67-letni mieszkaniec Kościana. Przejechał rowerem po S5 ponad 4 kilometry! O uczestniku ruchu, którego nie powinno tam być zaalarmowali policję kierowcy.

Policyjny radiowóz z otwartym bagażnikiem na drodze ekspresowej S5. Obok rowerzysta. O zdarzeniu przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: FB Policja Leszno/ Archiwum prywatne

Rowerem po S5

Do niebezpiecznej sytuacji doszło wczoraj (10 sierpnia).

- 67-letni rowerzysta, mieszkaniec Kościana jechał rowerem do Leszna. Na węźle Radomicko pomylił zjazdy i wjechał wprost na drogę ekspresową S5. Pokonał tak 4,5 km zanim na miejsce przyjechał patrol policji zaalarmowany przez jednego z kierowców - informuje Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Taka podróż mogła skończyć się tragedią.

- Mundurowi przetransportowali rowerzystę w bezpieczne miejsce, a za skrajnie niebezpieczne wykroczenie ukarali go mandatem - dodaje policjantka.

Kto nie może jechać drogą ekspresową?

Po drodze ekspresowej nie mogą poruszać się:

  • piesi,
  • rowerzyści,
  • kierowcy motorowerów i skuterów,
  • osoby na hulajnogach elektrycznych, 
  • kierujący pojazdami wolnobieżnymi i ciągnikami rolniczymi.

"Ekspresówka" jest przeznaczona wyłącznie dla pojazdów samochodowych, które mogą rozwijać odpowiednią prędkość!

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