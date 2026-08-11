Od lat w złej kondycji

O kondycję finansową podmiotów medycznych podlegających samorządowi województwa pytał radny sejmiku Łukasz Grabowski (PiS). Odpowiedź przygotował Wydział Analiz i Budżetu Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zestawienie sporządzono w oparciu o dane otrzymane z podmiotów leczniczych za okres od stycznia do czerwca br. Samorządowi województwa podlega 17 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Wielkopolsce.

Jak wynika z zestawienia, zobowiązania ogółem (krótko- i długoterminowe) dla publicznych placówek medycznych wynoszą blisko 655 mln złotych. Niemal 1/6 tej kwoty stanowią zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie i wynoszą one 118 940 515 złotych (z czego 11 291 644 to zobowiązania wymagalne). To stawia leszczyński szpital na niechlubnym pierwszym miejscu w województwie. W podobnie dramatycznej sytuacji finansowej są także Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (zobowiązania ogółem ponad 100 mln złotych) oraz Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (blisko 90 mln złotych). Wynik finansowy netto szpitala w Lesznie to 14,8 mln złotych „na minusie” i jest czwartym od końca wśród wszystkich „marszałkowskich” SPZOZ-ów. Większą stratę zanotowały szpitale w Koninie (-18,3 mln złotych), w Kaliszu (-22,2 mln złotych) oraz Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii (- 24,4 mln złotych). Dodatni wynik finansowy osiągnęło 10 zakładów opieki zdrowotnej, wśród nich Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (ponad 1 mln złotych „na plusie”).

- Sam fakt wykazania zobowiązań nie oznacza zatem, że jednostka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Są one naturalnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej i występują we wszystkich podmiotach, niezależnie od osiąganych wyników finansowych - czytamy w odpowiedzi Katarzyny Kretkowskiej, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. - Dla rzetelnej analizy konieczne jest uwzględnienie ich struktury, terminów wymagalności, udziału zobowiązań przeterminowanych oraz przyczyn ich powstania. Dopiero kompleksowa analiza tych elementów pozwala na właściwą ocenę kondycji finansowej danego podmiotu leczniczego.

Co istotne, przygotowany dokument zawiera także informacje o należnościach dla szpitali. Na konto Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie powinno wpłynąć blisko 12,4 mln złotych. Ponad pół miliona złotych stanowią należności przeterminowane, a ponad 7,5 mln złotych tzw. nadwykonania z NFZ.

Jak wynika ze sprawozdania finansowego za 2025 rok (w oparciu o które przygotowano odpowiedź na zapytanie radnego) szpital w Lesznie zatrudnia ponad tysiąc osób, z czego ponad 800 osób stanowi personel medyczny. W ubiegłym roku na wynagrodzenia przeznaczył blisko 144 mln złotych (o ponad 18 mln złotych więcej, niż rok wcześniej).

Zła sytuacja finansowa szpitala w Lesznie ciągnie się od lat. Zmieniać ma ją wprowadzony przed laty program naprawczy, zatwierdzony przez samorząd województwa.

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