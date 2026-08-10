Znajomi "windykatorzy"

Do zdarzenia doszło na ul. Łącznikowej w Gostyniu. Dwóch młodych mężczyzn miało zaatakować trzeciego.

- Na miejscu funkcjonariusze zastali 22-letniego pokrzywdzonego oraz świadka zdarzenia. Z przekazanych policjantom informacji oraz przeprowadzonych na miejscu ustaleń wynikało, że do pokrzywdzonego podeszło dwóch znanych mu mężczyzn. Byli to 20-latek z gminy Piaski oraz 17-latek z Gostynia. Mężczyźni zaczęli kierować wobec pokrzywdzonego wulgarne wyzwiska, a chwilę później zaatakowali go. 22-latek został przewrócony na ziemię. Jeden z napastników uderzał go pięściami, natomiast drugi w tym czasie kopał po całym ciele - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Brutalna sytuacją przerwała kobieta, która wyszła ze sklepu nieopodal.

- Widząc zdarzenie zaczęła krzyczeć, że powiadomi policję. Wtedy obaj mężczyźni uciekli - mówi M. Curyk.

22-latek w wyniku pobicia doznał między innymi rozcięcia wargi i wielu siniaków na całym ciele. Niespełna godzinę po zdarzeniu, na ul. Helsztyńskiego sprawcy zostali zatrzymani przez policję. Obaj byli nietrzeźwi i trafili do policyjnego aresztu. Dzień później obaj usłyszeli zarzuty, do których się przyznali. 22-latek miał być im winny pieniądze.

Decyzją prokuratora wobec mężczyzn zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

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