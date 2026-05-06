Niespodziewany koniec jazdy

Do zdarzenia doszło na terenie miejscowości Kłoda Górowska. Funkcjonariusze górowskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Mazda.

- Za kierownicą siedział, 18-letni mieszkaniec powiatu górowskiego. W trakcie czynności funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Ich przypuszczenia potwierdził wykonany test badania śliny z wynikiem pozytywnym. Mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań, które ostatecznie zadecydują o postawieniu zarzutu kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających - mówi Małgorzata Nieborak, z Komendy Powiatowej Policji w Górze.

18-latek jechał z dwójką pasażerów. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że kobieta i mężczyzna są osobami poszukiwanymi.

- 27-letni mieszkaniec gminy Wińsko był poszukiwany do odbycia kary 50 dni pozbawienia wolności. Dodatkowo policjanci ujawnili przy nim środki odurzające w postaci amfetaminy oraz marihuany. 27-letnia mieszkanka Środy Śląskiej była poszukiwana do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności - mówi M. Nieborak.

Policja przypomina, że kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Narkotyki w znaczny sposób obniżają koncentrację, wydłużają czas reakcji oraz zaburzają ocenę sytuacji na drodze.

