Lider odetchnął po ostatniej akcji

Już I kwarta spotkania pokazała, że dla lidera nie będzie taryfy ulgowej. W grze gospodarzy było widać dużą determinację, co sprawiło, że po 10 minutach goście prowadzili tylko jednym punktem.

Drugie dziesięć minut upłynęło pod znakiem raczej obrony, aniżeli ataku, w którym oba zespoły często zawodziły. Remisowe 10 minut sprawiło, że do przerwy dalej utrzymywała się zaledwie jednopunktowa przewaga lidera z Leszna.

Poważne kłopoty były w III kwarcie. Weegree AZS Politechnika Opolska zaczynała dominować na parkiecie. Poprawili swoją skuteczność, a w obronie dalej spisywali się bardzo dobrze. Gdy w 28 minucie spotkania za 3 punkty trafił Cambpell miejscowi mieli 9 punktów więcej! Taka przewaga utrzymała się do końca III kwarty. Wszystko to sprawiło, że drużyna z Wielkopolski znalazła się w ogromnych tarapatach. Ta jednak się pozbierała. Wszystko jednak szło opornie, ale w 37 minucie, gdy zza łuku trafił Fofana goście odzyskali prowadzenie (61:59).Emocje były już do ostatniej akcji spotkania. Po chwili był remis, a w samej końcówce po jednym wykorzystanym rzucie wolnym przez Bereszyńskiego gospodarze mieli tylko punkt straty. Gościom wtedy przydarzyła się strata w ataku. Rywal przeprowadził ostatnią akcję spotkania na miarę wygranej. Piłka trafiła do wspomnianego Bereszyńskiego, który rzutem za trzy punkty próbował zmienić losy meczu. Piłka zakręciła się na obręczy, ale z niej wypadła. Tym sposobem szczęśliwe zwycięstwo odnieśli jednak goście z Wielkopolski, triumfując 67:66! Ten mecz pokazał, że w tej lidze wszystko jest możliwe. Słabszy dzień faworyta może przynieść niespodziankę, której nikt się nie spodziewa. Do niej ostatecznie nie doszło, ale było to pierwsze bardzo poważne ostrzeżenie dla niepokonanej Zdrovo Polonii 1912 Leszno, której przydarzyło się aż 19 strat w meczu.

Punkty dla Zdrovo Polonii zdobywali: Wendell Mitchell 19, Adrian Bogucki 13 (12 zbiórek), Karol Kankowski i Szymon Ryżek po 8, Michał Sitnik 7, Seydougou Fofana oraz Paweł Dzierżak po 6.