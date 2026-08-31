Pierwszy etap gotowy

Świeżo wyremontowany odcinek ul. Święciechowskiej od ronda Zatorze do Kilińskiego w Lesznie otwarty ma być dla ruchu jutro (wtorek), we wczesnych godzinach rannych.

- Choć po stronie południowej, przy markecie, trwają jeszcze prace przy części chodnika kierowcy będą mogli korzystać zarówno z obu pasów zmodernizowanego odcinka ulicy jak i przejazdu kolejowego. Dostępny będzie również chodnik i ścieżka rowerowa po stronie północnej – przy przychodni i aptece - informuje Urząd Miasta Leszna.

W przyszłym tygodniu zaplanowano jeszcze prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie ulicy. Według zapewnień urzędników nie będą one zakłócały ruchu samochodowego. Równolegle modernizowany jest odcinek Święciechowskiej pomiędzy ulicami Kilińskiego, a Franciszka z Asyżu i Pułaskiego.

- Na 7 września zaplanowano kolejny etap prac: wyłączony zostanie z ruchu samochodowego odcinek ulicy Święciechowskiej od ulicy Kilińskiego do ulicy Wyszyńskiego. Na tym etapie inwestycji prowadzone będą w pierwszej kolejności prace związane z wymianą infrastruktury podziemnej. Ruch pieszy w czasie przebudowy będzie odbywał się jedną stronę - informuje leszczyński magistrat.

Docelowo, cała ulica Święciechowska będzie miała nawierzchnię bitumiczną. Zastąpi ona "kocie łby", którymi pokryta była od dziesięcioleci.

Największa inwestycja drogowa Zatorza

Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie została podzielona na 8 etapów, a oficjalne zakończenie całej inwestycji planowane jest na październik 2028 roku.

Całkowity koszt przebudowy to blisko 45,5 mln złotych brutto. Ponad 15 milionów złotych pokryje dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Głównym wykonawcą całego remontu jest firma Adamietz ze Strzelec Opolskich.

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