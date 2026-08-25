Pachnie świeżością

Kamienica przy ul. Słowiańskiej 25 to jeden z siedmiu budynków w zasobach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie przeznaczonych w tym roku do remontu. Prace uzależnione były od stanu poszczególnych budynków i obejmowały m.in. termomodernizację, remonty elewacji i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji oraz renowację części wspólnych. Wszystko po to, by nie tylko podnieść standard życia mieszkańców, poprawić wygląd budynków, ale także zwiększyć ich efektywność energetyczną, obniżyć koszty eksploatacji i pomóc przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.

Ale sufit!

Podczas takich prac odkryto zasłonięte warstwami farb polichromie w sieni kamienicy przy Słowiańskiej 25.

- Jesteśmy świeżutko po remoncie. Brama przede wszystkim działa, która wcześniej nie działała i przechodnie przychodzili się tu załatwić. Jest najpiękniejsza, jaką chyba kiedykolwiek widziałam. A klatka schodowa – trudno to było nazwać miejscem, gdzie przechodzą i mieszkają ludzie. Sufity - wszystko było olejną farbą olejną zamalowane. Wiedzieliśmy, że coś tam jest, ale nie było to tak widoczne jak teraz. Nie jest wstyd zaprosić kogoś – mówi zachwycona mieszkanka odrestaurowanej kamienicy w centrum Leszna.

Prace zostały dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach programu TERMO. W tegorocznym palnie remontowym znalazły się także kamienice przy Królowej Jadwigi 24, Nowym Rynku 27, placu Metziga 29, Marcinkowskiego 17 oraz budynki przy ulicy Osieckiej 2a i 3.

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