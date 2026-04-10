Kierowca porzucił auto na torach i uciekł. Zaraz potem w samochód uderzył pociąg [ZDJĘCIA]

Wjechał na tory i uciekł

Dziś (10 kwietnia) około godz. 4:00 rawiccy strażacy otrzymali zgłoszenie o zderzeniu pociągu towarowego z samochodem osobowym. Kierowca volkswagena golfa staranował opuszczone rogatki i wjechał na torowisko, a następnie porzucił pojazd i uciekł z miejsca zdarzenia. Chwilę później w porzucone auto uderzył pociąg towarowy.

- Samochód został przepchnięty przez pociąg na odległość ok. 300-400 metrów – informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Ruch pociągów został wstrzymany na ok. półtorej godziny. Strażacy usunęli wrak pojazdu z torowiska.

Na miejscu pojawiła się też policja, która szuka sprawcy zdarzenia oraz przedstawiciele kolei.

Pani Krystyna została uduszona w hotelowym pokoju. Sprzątaczka stanęła przed sądem