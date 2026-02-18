Od WOŚP do własnej marki

Kilka miesięcy temu Jerry pojawił się w naszej redakcji z płytą „Viper Hype”. Dziś mówi wprost – to dopiero początek.

Album ukazał się 4 kwietnia i zawiera 16 numerów oraz dwa dodatkowe utwory. Krążek utrzymany jest w klimacie mrocznego, ulicznego, emocjonalnego rapu. Płyta była także licytowana podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie osiągnęła wysoką kwotę.

– Zagraliśmy też tam fajny koncert, ludzie dobrze to przyjęli i to dało nam sygnał, że ta muzyka ma odbiór. „Viper Hype” to dla mnie osobisty materiał – dużo emocji, dużo rzeczy ważnych. Chcę, żeby ten rap coś znaczył i dawał ludziom motywację – mówi Jerry.

Projekt nie kończy się na samej muzyce. Twórcy chcą budować markę – od klipów, przez wizerunek, po własną linię ubrań.

Hydra nadchodzi. Nowa płyta w planach

Równolegle powstaje kolejny materiał – „Hydra”, tworzona wspólnie z Raptorem. Premiera planowana jest jeszcze w tym roku.

Proces twórczy bywa różny – część utworów powstaje w domowym zaciszu pod wpływem emocji, inne są efektem wspólnej pracy nad liniami i koncepcją. Artyści podkreślają, że najważniejszy jest przekaz.

– Najważniejsze są teksty. W dzisiejszych czasach sprzęt i programy są dostępne dla każdego, ale to, co masz w głowie, jest kluczowe. Ja chcę mówić o rzeczach ważnych, dawać młodym ludziom motywację i pokazywać, że jak się ciężko pracuje, to da się coś osiągnąć. Nie chcę robić muzyki tylko pod trendy – podkreśla Jerry.

Nowe utwory mają trafić także na platformy streamingowe. Zespół planuje dystrybucję przez Spotify oraz regularne publikacje klipów na YouTube.

Rap w małym mieście? „Da się przebić”

Choć Gostyń nie jest wielką aglomeracją, scena rapowa w mniejszych ośrodkach – jak podkreślają artyści – żyje i rozwija się. Problemem jest przede wszystkim promocja i dotarcie do szerszego grona odbiorców.

– Można robić skutecznie rap w mniejszym mieście. Jest tu sporo ludzi, którzy się tym zajmują. Najtrudniejsze jest wypromowanie tego dalej. Ale wierzę, że da się przebić – trzeba próbować, grać koncerty i być konsekwentnym – słyszymy.

Koncerty są dla nich kluczowe. Po udanym występie podczas WOŚP i lokalnych wydarzeniach planują kolejne – m.in. podczas otwarcia sezonu motocyklowego w Masłowie oraz inne wydarzenia w regionie.

Ich celem nie jest wyłącznie „zajawka”. To projekt, który traktują poważnie – z myślą o rozwoju, budowaniu marki i wyjściu poza lokalny rynek.

Czy za kilka lat o ekipie z Gostynia będzie głośno szerzej? Twórcy nie ukrywają ambicji. Jak mówią – to dopiero początek.

Doda o festiwalu EnergaCAMERIMAGE, nowym serialu i drugim domu. Rozmowa "Super Expressu"