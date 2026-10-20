Kilkaset roślin i pergola. Zmienia się ulica Dąbrowskiego w Lesznie [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-10-20 10:33

Zmienia się otoczenie długiego bloku na ul. Dąbrowskiego w Lesznie. Trawniki przy ścieżce rowerowej zastąpią rabaty. Dodatkowe nasadzenia planowane są także we wnękach tzw. koszarowca. To wszystko po to, by przywrócić dawny, spacerowy charakter tej części miasta.

Więcej zieleni 

Pracownicy Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie mają teraz pełne ręce roboty. Dziś, na przygotowanym wcześniej gruncie wzdłuż długiego bloku przy ul. Dąbrowskiego rozpoczęli nowe nasadzenia. 

- Chcielibyśmy trawniki zastąpić rabatami, które wpłyną na poprawę estetyki i przywrócą świetność temu miejscu. To będą takie rabaty, które miasto realizuje od paru lat, w stylu naturalistycznym. One najlepiej też nam się sprawdzają pod kątem utrzymania. Jest duża różnorodność gatunków na tych rabatach. Staramy się wykonywać te rabaty z gatunków rodzimych. Trochę traw ozdobnych, bylin, wyższych krzewów, żeby kwitło wiosną, latem i było jeszcze ozdobne zimą – mówi Natalia Grobelna, pełnomocnik ds. zieleni i estetyzacji miasta.

Na dawnym trawniku przy bloku posadzonych zostanie w sumie 300 roślin, m.in.: róże, kaliny, tawuły, niewielkie iglaki i trawy ozdobne. w planach jest też montaż pergoli. 

Kolejne nasadzenia planowane są także w charakterystycznych zagłębieniach dawnego koszarowca przy ul. Dąbrowskiego. Powstaną przy okazji budowy ciągu pieszo-rowerowego, który zespoli ze sobą istniejące ścieżki. 

- Koszarowiec nie ma takiej bardzo regularnej, prostokątnej bryły. Ma zagłębienia w elewacji, takie cofnięte fragmenty. I tam, po analizie przez projektanta udało się wygospodarować odrobinę miejsca na rabaty w gruncie – mówi Natalia Grobelna. 

Nowe nasadzenia, razem z brakującym fragmentem ścieżki pieszo-rowerowej mają być gotowe w ciągu dwóch lat. 

Wzdłuż dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego wiodły niegdyś miejskie fortyfikacje i wały obronne miasta. W XIX wieku powstały tu promenady spacerowe, które były jednymi z najładniejszych w Lesznie.

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