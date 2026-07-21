Niespodziewana przerwa

Chodzi o umowy z firmą z Torunia, która miała wybudować oświetlenie na ulicach: Ustronie, Źródlana, i Kornela Makuszyńskiego na Zaborowie oraz Lniana, Siewna i Rzepakowa na Zatorzu. Placu budowy przekazany został jej we wrześniu ubiegłego roku, z terminem zakończenia inwestycji w grudniu 2025. Wykonawca dwukrotnie wnioskował o przedłużenie tego terminu, ale obu nie dotrzymał.

- Byliśmy wyrozumiali i gotowi na współpracę – mówi Przemysław Wleklik, Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Urzędzie Miasta Leszna. - Miastu zależało na tym, aby inwestycja została zakończona bez konieczności przeprowadzania nowego przetargu, bo to wydłużyłoby i skomplikowało proces. Dlatego przez wiele miesięcy dawaliśmy wykonawcy szansę na dokończenie robót. Niestety firma ostatecznie zaprzestała prac i opuściła oba place budów.

Dlatego miasto zerwało umowy z wykonawcą.

- Obecnie trwa inwentaryzacja wykonanych robót oraz naliczanie kar umownych za niewykonanie przedmiotu 2 umów. Jednocześnie Urząd Miasta Leszna przygotowuje nowy przetarg, który pozwoli wyłonić wykonawcę i dokończyć inwestycje oświetleniowe – informuje leszczyński magistrat.

Na Ustroniu, Źródlanej i Makuszyńskiego wykonano ok. 60 proc. prac. Na Lnianej, Siewnej i Rzepakowej ledwo je rozpoczęto.

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