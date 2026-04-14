Kolejne zmiany na ulicy Kiepury w Lesznie

Tomasz Szymlet
2026-04-14 13:56

Od 14 kwietnia obowiązuje tam zmieniona organizacja ruchu, na którą kierowcy muszą zwrócić szczególną uwagę. Dobra wiadomość dla pacjentów oraz osób odwiedzających bliskich jest taka, że dojazd do samego szpitala wciąż odbywa się bez zmian ulicą Sygietyńskiego. Drogowcy kontynuują też w tym czasie modernizację odcinka prowadzącego bezpośrednio pod Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Nowy etap prac na Kiepury
Nowe zasady dla osiedla Na Skarpie

Największe nowości czekają mieszkańców osiedla Na Skarpie. Przywrócono tam właśnie stały wjazd na osiedle prosto od strony ulicy Kiepury. Jednocześnie zamknięto tymczasowy przejazd przez trawnik, a w jego miejscu robotnicy usypią z powrotem wał ziemny, który docelowo ma oddzielać bloki od głównej trasy.

Postępy prac i termin zakończenia

Obecnie ciężki sprzęt przeniósł się na fragment drogi położony między ulicami Ogińskiego i Szpitalną. Na tym odcinku zdarto już stary asfalt i w najbliższym czasie rozpoczną się tam głębokie prace ziemne. Jeśli na budowie nie wydarzy się nic niespodziewanego, to wszystkie utrudnienia znikną jeszcze przed wakacjami. Urzędnicy celują z zakończeniem inwestycji w czerwiec tego roku.

Polecany artykuł:

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie odnawia sprzęt. Kupił dwa traktorki koszące za…
KONFEDERACJA MA SIĘ DOBRZE! - ZAPEWNIA ANNA BRYŁKA | PORANNY RING
QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy? Tak pracowano w PRL-u
Pytanie 1 z 15
Jak brzmiało słynne powiedzenie o pracy w PRL z końca lat 60. XX wieku?
QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy. Tak pracowano w PRL-u