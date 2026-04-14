Nowe zasady dla osiedla Na Skarpie

Największe nowości czekają mieszkańców osiedla Na Skarpie. Przywrócono tam właśnie stały wjazd na osiedle prosto od strony ulicy Kiepury. Jednocześnie zamknięto tymczasowy przejazd przez trawnik, a w jego miejscu robotnicy usypią z powrotem wał ziemny, który docelowo ma oddzielać bloki od głównej trasy.

Postępy prac i termin zakończenia

Obecnie ciężki sprzęt przeniósł się na fragment drogi położony między ulicami Ogińskiego i Szpitalną. Na tym odcinku zdarto już stary asfalt i w najbliższym czasie rozpoczną się tam głębokie prace ziemne. Jeśli na budowie nie wydarzy się nic niespodziewanego, to wszystkie utrudnienia znikną jeszcze przed wakacjami. Urzędnicy celują z zakończeniem inwestycji w czerwiec tego roku.

