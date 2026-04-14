Miejski Zakład Zieleni w Lesznie odnawia sprzęt. Kupił dwa traktorki koszące za blisko 130 tys. złotych [FILM]

Joanna Haliasz
2026-04-14 13:39

Miejski Zakład Zieleni w Lesznie kupił dwa traktorki bijakowe. Wartość każdego z nich to blisko 64 tys. złotych brutto. - Nie można ich porównywać z tańszymi traktorkami do koszenia wokół domu - mówi Jacek Karmiński, dyrektor zakładu.

Autor: Fb Miejski Zakład Zieleni w Lesznie/ Archiwum prywatne

Wymiana taboru koszącego

Nowy sprzęt to traktorki bijakowe Benassi FOX 95 2WD. Wyposażone są w silnik benzynowy o poj. 708 cm sześc. i masywne, ciągnikowe opony. Sprzęt oferuje szerokość cięcia 950 mm i regulowaną wysokość od 30 do 92 mm. Wartość jednego takiego pojazdu to 63 900 złotych. 

- Czy wyższa półka? Na pewno nie najwyższa. Ale na tyle dobre, żeby pracowały wiele godzin dziennie, czyli były mocno eksploatowane w takim zakresie, w jakim pracuje Miejski Zakład Zieleni. Musi się modernizować ta flota pojazdów, sprzęt też musi być wymieniany. Stopniowo chce wymieniać u nas sprzęt lub dokupić coś, co będzie służyć pracownikom, a dalej patrząc oczywiście mieszkańcom - mówi Jacek Karmiński, prezes Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie.

Nowy nabytek to sprzęt bez porównania do traktorków koszących, dostępnych w supermarketach budowlano-ogrodowych - uważa prezes zieleni miejskiej. 

- Tańsze traktorki mogą służyć do koszenia raz w tygodniu wokół domu, jeśli ktoś ma dużą posesję. Natomiast tutaj mówimy o pracy tak naprawdę non stop, po 8 godzin czasami dziennie, 5-6 dni w tygodniu, więc to muszą być już bardzo takie profesjonalne maszyny, których tez utrzymanie w przyszłości nie będzie bardzo drogie - wyjaśnia J. Karmiński. 

Zakup dwóch traktorków bijakowych sfinansowany został ze środków własnych miejskiej spółki, odpowiedzialnej za utrzymanie zieleni w Lesznie.

Kilka dni temu odbyło się oficjalne przekazanie kluczyków do nowych kosiarek. 

