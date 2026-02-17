Kolejny pożar w zakładzie recyklingu w Przysiece Polskiej niedaleko Kościana [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-02-17 10:08

13 zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem w Przysiece Polskiej. Paliło się w zakładzie recyklingu odpadów. To kolejny na przestrzeni ostatnich lat pożar w tym miejscu.

Pożar od skrzynki

Do pożaru doszło wczoraj (16 lutego) po godz. 16:00. Z pierwszych zgłoszeń wynikało, że pali się zbiornik z olejem napędowym w jednej z hal produkcyjnych. Na miejsce wysłanych zostało 13 zastępów straży pożarnej m.in. z: Kościana, Starego Bojanowa, Czacza, Śmigla, Nietążkowa, Racotu, Gryżyny i Gorzyc.

Gdy strażacy dotarli do zakładu i przeprowadzili rozpoznanie okazało się, że w jednym z pomieszczeń gospodarczych zapaliła się skrzynka elektryczna. Spaliła się część wyposażenia pomieszczenia oraz przeszklenia z poliwęglanu. Działania strażaków zakończyły się po godz. 22:00.

Nikomu nic się nie stało.

