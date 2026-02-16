Wpisz Leszno w PIT i wspieraj budżet miasta

Akcja ma zachęcić wszystkich mieszkańców Leszna – również tych, którzy są zameldowani poza miastem – do wpisywania w rocznej deklaracji PIT rzeczywistego miejsca zamieszkania. Dla samorządu ma to ogromne znaczenie, ponieważ część podatku dochodowego trafia bezpośrednio do gminy, w której podatnik faktycznie mieszka.

– Każda osoba, która wpisuje w PIT Leszno jako miejsce zamieszkania, realnie wspiera budżet miasta. To pieniądze, które wracają do mieszkańców w postaci inwestycji i usług publicznych – podkreśla Michał Wiśniewski z Urzędu Miasta Leszna.

295 milionów złotych z PIT dla Leszna

W 2025 roku Leszno uzyskało z udziału w podatku PIT ponad 295 milionów złotych, co stanowiło przeszło 43 procent dochodów miasta. W przeliczeniu na jednego podatnika daje to około 4900 zł wpływu do miejskiego budżetu.

Środki te przeznaczane są między innymi na zieleń miejską, infrastrukturę drogową, edukację, sport i kulturę. To właśnie z tych pieniędzy finansowane są inwestycje i bieżące działania, które bezpośrednio wpływają na jakość życia mieszkańców.

– Często nie zdajemy sobie sprawy, że miejsce wpisane w deklaracji podatkowej ma realne przełożenie na rozwój miasta. Im więcej osób rozlicza PIT w Lesznie, tym większe możliwości inwestycyjne ma samorząd – dodaje Michał Wiśniewski.

Konkurs i atrakcyjne nagrody

Udział w konkursie to nie tylko wsparcie miasta, ale także szansa na atrakcyjne nagrody. Do wygrania są m.in. rower, hulajnoga elektryczna oraz zaproszenie do strefy Aviator Club na jeden dzień pokazów Antidotum Airshow wraz z pakietem gadżetów.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

– poprawnie złożyć zeznanie podatkowe PIT za 2025 rok w Urzędzie Skarbowym w Lesznie, wskazując adres zamieszkania na terenie miasta,

– wypełnić formularz konkursowy i odpowiedzieć na pytanie:

„Gdybyś miał/miała jednym krótkim tekstem zachęcić innych do zamieszkania w Lesznie – co byś napisał/a?”, podkreślając wyjątkowość miasta, jego możliwości oraz dumę z bycia mieszkańcem,

– poczekać na rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową.

Zgłoszenia przyjmowane są od 15 lutego do 15 maja 2026 roku w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 lub Placu Metziga 1. Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać pocztą, za pośrednictwem e-Doręczeń lub mailowo na adres: [email protected].

Regulamin konkursu oraz wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej miasta.

2026_01_13 ESKA - MIX STYCZEN VOL1