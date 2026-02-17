Ogień i dym przy ulicy Poplińskiego w Lesznie. Paliło sie auto

Tuż po godzinie 8:00 mieszkańcy bloku przy ulicy Poplińskiego zobaczyli przez okna ogień sięgający pierwszego piętra oraz gęsty dym wydobywający się z pojazdu zaparkowanego bezpośrednio pod budynkiem.

– Odpaliłem go normalnie, zacząłem odgarniać śnieg i nagle spod maski oraz spod deski rozdzielczej zaczął wydobywać się dym. Możliwe, że gdzieś doszło do zwarcia – mówi właściciel samochodu.

Na miejsce zdarzenia szybko przyjechali strażacy. Ogień udało się ugasić w ciągu kilku minut. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Ze względów bezpieczeństwa strażacy przewietrzyli klatki schodowe w bloku. Samochód spłonął doszczętnie – z pojazdu praktycznie nic nie zostało.

