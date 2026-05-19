Kolizja podczas cofania i próba zmylenia policjantów. Pijany kierowca zatrzymany w Czempiniu

Joanna Haliasz
2026-05-19 9:53

Prawie 3 promile alkoholu miał w organizmie 45-letni kierowca infiniti zatrzymany w Czempiniu. Podczas cofania uderzył w zaparkowane auto, a gdy świadek zdarzenia chciał go zatrzymać odjechał. Potem próbował wmówić policjantom, że nie ma żadnego auta.

Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Do zdarzenia doszło w niedzielę (17 maja). Po godz. 15:00 policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu, do którego doszło na parkingu sklepowym przy ul. Kościańskie Przedmieście w Czempiniu. Jak wynikało z relacji świadka, kierujący samochodem marki Infiniti podczas cofania uderzył w zaparkowany pojazd. Mężczyzna podszedł do kierowcy i wyczuł od niego silną woń alkoholu. Próbował uniemożliwić mu dalszą jazdę, ale kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. Za uciekinierem wysłani zostali policjanci. 

- Po chwili zauważyli pozostawione Infiniti oraz oddalającego się pieszo mężczyznę. Podczas interwencji próbował on zmylić funkcjonariuszy, twierdząc, że nie posiada żadnego pojazdu. Funkcjonariusze szybko zweryfikowali jego słowa. W kieszeni mężczyzny ujawnili kluczyki do Infiniti. Wówczas przyznał, że kierował samochodem. Tłumaczył, że pojechał do marketu po alkohol, którego miało mu zabraknąć. Badanie stanu trzeźwości 45-latka wykazało, że miał 2,96 promila alkoholu w organizmie - mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Pojazd został odholowany, a mężczyzna zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Oprócz kary pozbawienia wolności grozi my wysoka kara finansowa oraz zakaz prowadzenia pojazdów, a także przepadek pojazdu lub jego równowartości.

