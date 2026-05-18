Spacer w cieniu historii: 1300 drzew i zapach kwitnących kasztanowców

To miejsce powstało z wizji przekucia dawnych fortyfikacji obronnych w przestrzeń dla ludzi. W połowie XIX wieku władze postanowiły zasypać fosy i zburzyć mury, a na ich miejscu posadzić drzewa, tworząc „zielone płuca” miasta. Dziś spacerowicze mają do dyspozycji trasę o długości ponad 2700 metrów, którą porasta imponująca liczba 1300 drzew i aż 10 tysięcy krzewów.

Największą atrakcją przyrodniczą Rawicza są potężne, sięgające wiekiem nawet 150 lat kasztanowce, które w maju zamieniają park w biało-różowe królestwo. Wędrując alejkami, warto jednak wypatrywać też rzadszych okazów, takich jak majestatyczne platany klonolistne, wiązowiec zachodni czy unikalny wiąż górski odmiany zwisłej. Każdy krok po oryginalnej strukturze alejek to okazja do odpoczynku na jednej z licznych ławek ustawionych w cieniu lip i klonów.

Szlak niedźwiadków: Nowa przygoda dla małych i dużych odkrywców

Rawicz to nie tylko zabytkowy starodrzew, ale też miasto, które żyje legendami. Według starej opowieści niedźwiedź uratował niegdyś córkę założyciela miasta, co sprawiło, że zwierzę to trafiło na stałe do herbu miejscowości. Od 2025 roku spacer po plantach stał się jeszcze bardziej angażujący dzięki powstającemu Szlakowi Rawickich Niedźwiadków.

Pierwszą figurkę z brązu, przedstawiającą dwa misie i bramę, można znaleźć na południowym fragmencie plant. Rzeźby te, wykonane przez pracownię znaną z realizacji słynnych wrocławskich krasnali, symbolizują gościnność Rawicza i ciągłość pokoleń. Szukanie kolejnych postaci niedźwiadków to doskonały sposób na urozmaicenie rodzinnego spaceru i odkrywanie kolejnych zakątków tego zielonego pierścienia.

Dlaczego warto przyjechać tu właśnie teraz?

Rawicz oferuje unikalny mikroklimat, który szczególnie docenia się w upalne dni. Zieleń plant skutecznie izoluje od miejskiego hałasu i pyłu, tworząc naturalną barierę dla smogu. Po regenerującym spacerze warto zajrzeć do dawnej Strzelnicy Bractwa Kurkowego, która dziś jako Dom Kultury nadal tętni życiem, oferując place zabaw dla dzieci i muszlę koncertową. Nie zapomnijcie też zapytać o słynne „kiełbaski rawickie” – kulinarny specjał, o którym krążą legendy, że dodawał sił nawet sportowcom podczas dawnych festynów.

Rawicz to dowód na to, że najciekawsze miejsca często znajdują się tuż obok nas, czekając na odkrycie poza głównymi szlakami turystycznymi. To miasto, które udowadnia, że najlepszym sposobem na poznanie historii jest długi spacer wśród szumu liści.

