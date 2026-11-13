Trzy kradzieże w dwa tygodnie. Nie pierwsze na koncie 19-latka z Leszna

Joanna Haliasz
2026-11-13 10:19

Młody mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży dokonanej czynem ciągłym. Grozi mu za to do 5 lat więzienia.

Trzy kradzieże w dwa tygodnie. Nie pierwsze na koncie 19-latka z Leszna
Autor: FB Policja Leszno/ Archiwum prywatne

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19-latek z Leszna był wytypowany jako sprawca kradzieży sklepowych. Został zatrzymany przez policjantów z II Rewiru Dzielnicowych w Lesznie.

Sprawca w miesiącu październiku,  w trakcie dwóch tygodni, trzykrotnie skradł z różnych sklepów drogeryjnych na terenie Leszna towar warty blisko tysiąc złotych. Były to szczoteczki elektryczne do zębów oraz perfumy - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Młody mężczyzna usłyszał zarzut przestępstwa kradzieży dokonanej czynem ciągłym. 19-latek przyznał się do winy. Był już w przeszłości notowany za podobne przestępstwa.

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