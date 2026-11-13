Wypadek podczas manewru. Zderzenie busów między Dolskiem a Borkiem Wlkp.

Joanna Haliasz
2026-11-13 11:38

Do zdarzenia doszło w piątek rano (13 listopada) na DW 437. Samochody, w tym jeden transportu medycznego, zderzyły się niemal czołowo. Ich kierowcy trafili do szpitali.

Dwa rozbite białe busy po zderzeniu na drodze DW 437. O szczegółach wypadku przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

Do wypadku dziś doszło ok. godz. 7:00 na drodze wojewódzkiej nr 437 na trasie Dolsk-Borek Wielkopolski.

Prowadzący na miejscu czynności policjanci ustalili, że 67-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego poruszający się pojazdem marki Ford w trakcie manewru wymijania, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu wpadł w poślizg, doprowadzając do zdarzenia z samochodem marki Peugeot kierowanym przez 42-letniego mieszkańca powiatu śremskiego. Kierujący byli trzeźwi – mówi Marek Balczyński z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Wypadek podczas manewru. Zderzenie busów między Dolskiem a Borkiem Wlkp.
Autor: KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

Kierowcy obu pojazdów przewiezieni zostali do szpitali.

Na miejscu zdarzenia czynności prowadzi grupa operacyjno-dochodzeniowa oraz technik kryminalistyki gostyńskiej policji, w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku.

Zrób to w piątek 13., a odpędzisz pecha i złą energię
Kultowe polskie piosenki lat 90. - kto je wykonywał?
Pytanie 1 z 12
Kto wykonywał przebój "Orła cień"?

ROLKI