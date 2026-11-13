Wypadek podczas manewru. Zderzenie busów między Dolskiem a Borkiem Wlkp.

Do wypadku dziś doszło ok. godz. 7:00 na drodze wojewódzkiej nr 437 na trasie Dolsk-Borek Wielkopolski.

Prowadzący na miejscu czynności policjanci ustalili, że 67-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego poruszający się pojazdem marki Ford w trakcie manewru wymijania, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu wpadł w poślizg, doprowadzając do zdarzenia z samochodem marki Peugeot kierowanym przez 42-letniego mieszkańca powiatu śremskiego. Kierujący byli trzeźwi – mówi Marek Balczyński z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Autor: KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

Kierowcy obu pojazdów przewiezieni zostali do szpitali.

Na miejscu zdarzenia czynności prowadzi grupa operacyjno-dochodzeniowa oraz technik kryminalistyki gostyńskiej policji, w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku.

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