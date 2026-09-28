Więcej miejsc i bezpieczeństwo pod szkołą

Korki przed placówkami oświatowymi w godzinach szczytu to zmora wielu miast. W Lesznie problem ten dotyka również „trzynastki”, gdzie zwłaszcza tuż przed lekcjami oraz wczesnym popołudniem zaparkowanie graniczy z cudem.

Władze miasta zdecydowały o wdrożeniu rozwiązań, które sprawdziły się już przy innych placówkach – m.in. przy SP nr 9, SP nr 7, SP nr 2 czy Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym. Jak wyjaśnia wiceprezydent Leszna, Maciej Grabianowski, inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych:

„Zaczynamy od strefy »pocałuj i jedź« dla pięciu aut po to, aby rodzice mogli i szybko, i bezpiecznie przywieźć dziecko do szkoły, ale też i odebrać po południu w obie strony”.

Kosztem zieleni, ale z myślą o kierowcach

Wyznaczenie nowych miejsc postojowych wiąże się z ingerencją w teren zielony w pobliżu szkoły. Władze zapewniają jednak, że ingerencja ta będzie minimalizowana, a miejsca postojowe zostaną zaprojektowane tak, aby jak najmniej ucierpiał okoliczny ekosystem.

„Zabierzemy trochę terenów zielonych, ale oddamy to w innym miejscu. Staramy się jak najmniejszym kosztem zabierać tę zieleń, ale akurat w tym miejscu nawet godzinie o 17:00 jest problem, żeby tutaj zaparkować, a co dopiero przed godziną 8:00 czy przed 15:00, więc to jest bardzo zasadne” – podkreśla wiceprezydent Maciej Grabianowski.

Nowa strefa ma pomóc w płynnej rotacji samochodów, eliminując zjawisko długiego postoju w miejscach niedozwolonych i usprawniając codzienny ruch wokół szkoły.