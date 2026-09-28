Małżeństwo z zarzutami po serii kradzieży w Gostyniu. Wynieśli duże ilości kawy i pistacji

Joanna Haliasz
2026-09-28 10:45

Podejrzani to 60-letni mężczyzna i 53-letnia kobieta. Oboje są mieszkańcami powiatu rawickiego. Para usłyszała zarzut kradzieży, działając wspólnie i w porozumieniu.

Dłonie małżeństwa z obrączkami. O kradzieżach pary w Gostyniu przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Pixabay.com Z tych grzechów musi spowiadać się każde małżeństwo. Nie ma taryfy ulgowej

Nieuczciwi klienci

Małżonkowie zostali zatrzymani w miniony piątek. Policjanci zostali wezwani do jednego z marketów w Gostyniu, z którego skradziono sześć opakowań kawy, każde o wadze jednego kilograma. Ich wartość oszacowano na blisko 600 złotych. 

- Na miejscu funkcjonariusze zastali pracownika ochrony, który wskazał osoby podejrzewane o dokonanie kradzieży. Było to małżeństwo z powiatu rawickiego 60-letni mężczyzna i 53-letnia kobieta. Oboje zostali zatrzymani przez policjantów - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Podczas rozmowy z pracownikiem ochrony mundurowi ustalili, że te same osoby pojawiły się w tym samym sklepie także 9 września. Wtedy małżonkowie również ukradli sześć kilogramowych paczek kawy o podobnej wartości. 

- To jednak nie był koniec ich działalności. Ustalenia policjantów wykazały, że 9 września małżeństwo pojawiło się w innym markecie w Gostyniu tej samej sieci. Tam ich łupem padło 18 opakowań pistacji o łącznej wartości blisko 315 złotych - dodaje M. Curyk.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie małżeństwu zarzutu kradzieży dokonanych wspólnie i w porozumieniu. Łączna wartość skradzionego przez nich towaru wyniosła blisko 1550 złotych.

 - Wobec obojga zostało tymczasowo zajęte mienie o łącznej wartości 4 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar i obowiązków finansowych - informuje policjantka. 

Mężowi i żonie grozi za kradzież kara to 5 lat pozbawienia wolności.

Ta bydgoska ulica zachwyca. Tu warto spojrzeć w górę!

Polecany artykuł:

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie ma szans, by ktokolwiek zgarnął komplet
Pytanie 1 z 10
Które z tych europejskich miast ma najwięcej mostów?

ROLKI