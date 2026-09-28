Nieuczciwi klienci

Małżonkowie zostali zatrzymani w miniony piątek. Policjanci zostali wezwani do jednego z marketów w Gostyniu, z którego skradziono sześć opakowań kawy, każde o wadze jednego kilograma. Ich wartość oszacowano na blisko 600 złotych.

- Na miejscu funkcjonariusze zastali pracownika ochrony, który wskazał osoby podejrzewane o dokonanie kradzieży. Było to małżeństwo z powiatu rawickiego 60-letni mężczyzna i 53-letnia kobieta. Oboje zostali zatrzymani przez policjantów - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Podczas rozmowy z pracownikiem ochrony mundurowi ustalili, że te same osoby pojawiły się w tym samym sklepie także 9 września. Wtedy małżonkowie również ukradli sześć kilogramowych paczek kawy o podobnej wartości.

- To jednak nie był koniec ich działalności. Ustalenia policjantów wykazały, że 9 września małżeństwo pojawiło się w innym markecie w Gostyniu tej samej sieci. Tam ich łupem padło 18 opakowań pistacji o łącznej wartości blisko 315 złotych - dodaje M. Curyk.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie małżeństwu zarzutu kradzieży dokonanych wspólnie i w porozumieniu. Łączna wartość skradzionego przez nich towaru wyniosła blisko 1550 złotych.

- Wobec obojga zostało tymczasowo zajęte mienie o łącznej wartości 4 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar i obowiązków finansowych - informuje policjantka.

Mężowi i żonie grozi za kradzież kara to 5 lat pozbawienia wolności.

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