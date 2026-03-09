Ośrodek w Lipnie przez ostatnie trzy lata stanowił bezpieczne schronienie dla osób uciekających przed konfliktem zbrojnym. Obecnie, ze względu na zmieniające się przepisy oraz mniejsze zapotrzebowanie na tego typu punkty, właściciel obiektu podjął decyzję o wygaszeniu współpracy z administracją rządową w dotychczasowej formie.

Zmiany w prawie przyczyną zamknięcia

Głównym powodem zakończenia funkcjonowania punktu są zmiany w przepisach dotyczących przyjmowania i finansowania pobytu uchodźców na terenie Polski. Proces ten był konsultowany z organami wojewódzkimi.

– Decyzja jest wynikiem zmian ustawowych, które zaszły na naszym terytorium w Polsce i realizujemy politykę związaną z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy w Polsce. – wyjaśnia Michał Prałat, właściciel obiektu.

Formalny termin zamknięcia wyznaczono na 23 marca, jednak na prośbę urzędu mieszkańcy będą mogli przebywać w obiekcie do końca miesiąca.

Relokacja ostatnich mieszkańców

Aktualnie w ośrodku przebywa grupa 25 osób, głównie seniorów posiadających status UKR.

– Osoby zostały poinformowane z wyprzedzeniem o fakcie relokowania ich, dostały możliwość podjęcia decyzji, co chcą zrobić dalej. – zaznacza właściciel obiektu.

Większość podopiecznych zostanie przeniesiona do placówek wskazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Michał Prałat podkreślił, że w wymagających tego przypadkach udzielono dodatkowej pomocy przy załatwianiu formalności związanych z dalszym pobytem.

Podsumowanie trzech lat działalności

Przez cały okres funkcjonowania punktu pomoc znalazło w nim kilkuset uchodźców.

– Nie mieliśmy żadnych problemów, wszystkie osoby bardzo fajnie współpracowały, także jesteśmy bardzo zadowoleni. – podsumowuje Prałat.

Na ten moment właściciel nie ujawnia szczegółowych planów dotyczących przyszłego przeznaczenia budynku, zaznaczając jedynie, że trwają procedury związane z przygotowaniem obiektu do nowej funkcji.

