Krobianka z cenną zdobyczą

Trudno było przed meczem wskazać faworyta spotkania pomiędzy miejscową Krobianką, a Dąbroczanką Pępowo. Oba zespoły występują na poziomie V ligi i oba dysponują zbliżonym potencjałem. Co ciekawe trzy dni wcześniej oba zespoły zagrały ze sobą w lidze. W Pępowie górą była Dąbroczanka, która wygrała 2:0.

Teraz doszło do rewanżu w spotkaniu pucharowym, w którym padła jedna braka. Działo się to w 61 minucie, kiedy do siatki trafił Michał Hajduk, dający zwycięstwo Krobiance 1:0 i w ostateczności cenne lokalne trofeum i możliwość dalszej gry w Pucharze Polski już na szczeblu Wielkopolski. Spotkanie, jak na derby przystało cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzień wolny i bliskość obu miejscowości sprawiły, że stadion w Krobi pękał w szwach, a na boisku iskrzyło, szczególnie w końcówce, kiedy gra się zaostrzyła i sędzia musiał temperować poczynania piłkarzy obu zespołów kartkami, a goście z Pępowa zmuszeni byli kończyć mecz w ,,10”.