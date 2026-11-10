Nietypowy apel PKS Racot zamieścił w swoich mediach społecznościowych. Wystosował go zarząd klubu w imieniu swoim, rodziców, zawodników i osób korzystających ze stadionu przy ul. Ogrodowej w Racocie. Zaczyna się od słów "Drodzy Mieszkańcy", choć w pobliżu obiektu działają też firmy.

Z ogromnym niepokojem obserwujemy sytuację, która regularnie powtarza się na naszym stadionie w godzinach wieczornych. Między godziną 16:00 a 20:00, kiedy odbywają się treningi naszych drużyn, na stadion napływają ogromne ilości dymu z kominów sąsiednich posesji. Nie mówimy tutaj o delikatnym zapachu dymu czy chwilowym zadymieniu. Mówimy o sytuacji, w której całe płyty boisk pokrywa gęsta warstwa dymu, przypominająca mgłę! Na tych boiskach trenują nasze dzieci. Biegają, wykonują intensywne ćwiczenia, rozwijają swoją sprawność i realizują sportowe marzenia. Przychodzą na stadion, aby dbać o zdrowie, a nie wdychać zanieczyszczone powietrze! – czytamy w apelu.

Klub zwraca uwagę, że podczas wysiłku fizycznego organizm oddycha szybciej i głębiej, przez co wdycha więcej szkodliwych substancji z zanieczyszczonego dymem powietrza. Jak wynika z apelu, cierpliwość jego autorów się kończy.

Prosimy o sprawdzenie jakości stosowanego opału, stanu technicznego urządzeń grzewczych i sposobu ich użytkowania. Prosimy o odpowiedzialność, zrozumienie i zwykłą ludzką troskę o zdrowie innych. Jednocześnie informujemy, że jeśli sytuacja będzie się powtarzać, PKS Racot wystąpi do właściwych instytucji o przeprowadzenie kontroli i podjęcie odpowiednich działań. Nie chcemy konfliktów. Chcemy rozwiązania problemu – podkreśla Zarząd PKS Racot.

Autorzy apelu zaznaczają, że nie oskarżają nikogo o spalanie niedozwolonych materiałów.