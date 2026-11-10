Nowy rozdział na Smoczyku: Z pozycji U24 na pełnoprawnego seniora

Kibice leszczyńskiego klubu doczekali się oficjalnego potwierdzenia jednego z najgłośniejszych transferów tego okienka. Bartłomiej Kowalski (urodzony 4 marca 2002 roku w Tarnowie) dołącza do Fogo Unii Leszno po pięciu sezonach spędzonych w barwach Betard Sparty Wrocław.

Wraz z zakończeniem wieku zawodnika U24, Kowalski wkracza w nowy etap kariery jako pełnoprawny polski senior. W koncepcji budowy składu leszczyńskich działaczy ma on zająć miejsce Grzegorza Zengoty. Kowalski zdecydowanie odrzucił propozycje z niższych klas rozgrywkowych, stawiając sobie za cel stałą rywalizację z światową czołówką na torach PGE Ekstraligi.

W minionym sezonie w barwach wrocławskiej Sparty reprezentant Polski legitymował się solidną średnią 1,608 punktu na bieg, udowadniając regularnie, że potrafi skutecznie punktować w potyczkach z najlepszymi zawodnikami globu.

Symboliczna historia: Powrót wychowanka pod skrzydła Janusza Kołodzieja

Przenosiny Kowalskiego do Wielkopolski mają wymiar nie tylko sportowy, ale również wyjątkowo symboliczny. Choć oficjalnie swoją licencję żużlową zdobywał w barwach Wandy Kraków w 2018 roku, a w kolejnych latach reprezentował m.in. Włókniarz Częstochowa oraz zespoły z Krosna i Opola, to zrębów czarnego sportu uczył się od podstaw w Akademii Janusza Kołodzieja.

Kowalski był pierwszym adeptem profesjonalnej szkółki utworzonej przez wieloletniego kapitana i ikonę Unii Leszno. To pod okiem Kołodzieja stawiał pierwsze kroki na torze, uczył się budowy motocykli od pierwszej śrubki oraz poznawał tajniki regulacji sprzętu w warsztacie.

Dzisiejszy transfer jest zatem logicznym domknięciem pewnej klamry. Kowalski trafia do klubu, w którym od lat pierwsze skrzypce odgrywa jego sportowy idol, mentor i przyjaciel.

Bogaty dorobek w młodym wieku: Od złota IMP po triumfy międzynarodowe

Mimo zaledwie 24 lat, Bartłomiej Kowalski wnosi do leszczyńskiej szatni pokaźne doświadczenie oraz imponującą listę sukcesów:

Młodzieżowy Indywidualny Mistrz Polski (2023): Tytuł zdobyty na torze w Lublinie, będący jednym z najważniejszych osiągnięć w jego dotychczasowej karierze juniorskiej.

Tytuł zdobyty na torze w Lublinie, będący jednym z najważniejszych osiągnięć w jego dotychczasowej karierze juniorskiej. Drużynowy Mistrz Świata Juniorów (SON 2 - 2023): Złoty medal wywalczony w barwach reprezentacji Polski.

Złoty medal wywalczony w barwach reprezentacji Polski. Trofea krajowe: Zwycięzca prestiżowego turnieju o Srebrny Kask oraz zdobywca Złotego Kasku.

Zwycięzca prestiżowego turnieju o Srebrny Kask oraz zdobywca Złotego Kasku. Doświadczenie w cyklu Grand Prix: Pamiątkowy, wygrany bieg w elitarnym cyklu Speedway Grand Prix przeciwko światowym gwiazdom, a także brązowy medal cyklu SGP 2 (2023).

Życie prywatne i zaplecze: Partnerka Zuzanna kluczowym ogniwem sztabu

Sukcesy na torze żużlowym to zasługa nie tylko samej jazdy, ale również profesjonalnie zorganizowanego zaplecza. Jak zawodnik wielokrotnie podkreślał w materiałach kulisowych (m.in. w cyklach wideo „Home Track” oraz „Mój Team”), ogromną rolę w jego codziennym życiu i karierze odgrywają najbliżsi – rodzina, mechanicy oraz partnerka Zuzanna.

Zuzanna towarzyszy Bartłomiejowi podczas zawodów żużlowych, stanowiąc dla niego nieocenione wsparcie emocjonalne i organizacyjne. Przejmuje na siebie wiele obowiązków związanych z logistyką, sprawami formalnymi oraz mediami, co pozwala zawodnikowi w pełni skoncentrować się na przygotowaniu fizycznym, sprzętowym i taktycznym. Wzajemne zrozumienie i wspólne pasje motorowe tworzą stabilną bazę, na której żużlowiec buduje swoją formę sportową.

Zuzanna i Bartłomiej, para nie tylko prywatnie

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