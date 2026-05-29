Komfortowy łącznik z centrum

Nowa trasa o długości blisko kilometra połączy Rondo Gronowo z ulicą Juranda, biegnąc wzdłuż ulic Chocimskiej i Poznańskiej. To kluczowy odcinek, który pozwoli na bezpieczny dojazd rowerem do Gronowa z centrum Leszna. Inwestycja, której wartość wynosi około 1,5 mln złotych, charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do infrastruktury miejskiej.

Asfalt, światło i odpoczynek

Projektanci postawili na wysoką jakość wykonania oraz komfort użytkowników:

Nawierzchnia: Całość trasy zostanie pokryta gładką masą asfaltową, co zapewni wygodę zarówno rowerzystom, jak i pieszym.

Bezpieczeństwo po zmroku: Wzdłuż ścieżki montowane jest nowoczesne oświetlenie, które poprawi widoczność i komfort jazdy wieczorami.

Mała architektura: Na trasie pojawią się ławki, tworząc idealne miejsca do odpoczynku wśród zieleni.

W zgodzie z naturą

To, co wyróżnia tę inwestycję, to sposób jej poprowadzenia. Przebieg trasy został ustalony tak, aby jak najmniej ingerować w istniejącą roślinność, co nadaje jej urokliwy, parkowy charakter. Obecnie drogowcy kończą układanie podbudowy i przygotowują się do wylania asfaltu. Finał prac nastąpi szybciej, niż wielu się spodziewało. Możliwość korzystania z tego odcinka zaplanowano na czerwiec – jeszcze przed rozpoczęciem wakacji.

To dopiero początek „rowerowego ringu”

Nowa trasa to zaledwie pierwszy etap większego planu. Władze miasta planują już budowę dalszej części tzw. gronowskiego „ringu rowerowego”, który będzie kontynuowany wzdłuż ulicy Juranda. Inwestycja w Gronowie jest częścią szerszych działań rowerowych zaplanowanych w Lesznie na ten rok.

