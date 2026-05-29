Mania poza podium Brązowego Kasku

Wychowanek Unii Leszno był nierówny. Rozpoczął od drugiego miejsca, ale potem zaliczył potężną wpadkę, przyjeżdżając na końcu stawki. Żużlowiec Byków pozbierał się jednak, bo w 3 i 4 serii meldował się na mecie na pierwszym miejscu. Przed ostatnią serią pojawiła się szansa na wskoczenie na najniższy stopień podium, ale trzeba było wygrać. Na przeszkodzie stanął jednak Bartosz Bańbor, który tak mocno zamknął Manię, że ten spadł na trzecie miejsce. W efekcie nasz zawodnik zgromadził 9 punktów i zajął 7 miejsce.

Najrówniej jeździli faworyci: Kevin Małkiewicz z miejscowego GKM-u oraz Maksymilian Pawełczak z Polonii Bydgoszcz. Obaj zgromadzili po 13 punktów i o zwycięstwie w imprezie decydował bieg dodatkowy, który na swoją korzyść rozstrzygnął utalentowany junior gospodarzy. Także o najniższy stopień podium rywalizowano w nadprogramowym wyścigu, bowiem po 10 punktów zgromadzili: wspomniany Bańbor, Igor Kordun ze Stali Gorzów oraz wychowanek leszczyńskiej Unii, który w lidze zdobywa punkty dla ROW Rybnik – Jakub Żurek.

Tu doszło do największej niespodzianki turnieju, bo wyścig ten wygrał żużlowiec z Gorzowa, na którego przed imprezą na pewno nikt nie stawiał. Żurek przyjechał drugi i ostatecznie w całej imprezie był czwarty, a Bańbor, należący do grona głównych faworytów nawet do końcowego zwycięstwa zamknął stawkę biegu dodatkowego i sklasyfikowany został ostatecznie na piątym miejscu.

