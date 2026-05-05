Groźna kolizja

Do zdarzenia doszło wczoraj (4 maja) ok. godz. 13:00 w miejscowości Szymanowo. Doszło do kolizji z udziałem samochodu osobowego oraz hulajnogi elektrycznej.

- Kierująca samochodem marki Ford, 32‑letnia mieszkanka gminy Rawicz, wykonując manewr skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu hulajnogą 16‑latkowi z gminy Rawicz. Doszło do zderzenia. Na szczęście nastolatek nie odniósł poważnych obrażeń. Kobieta odpowie za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - poinformowała Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Konsekwencje nie miną także nastolatka, kierującego hulajnogą.

- W toku czynności policjanci ustalili, że 16‑latek dopuścił się szeregu wykroczeń. Nieletni odpowie przed sądem rodzinnym za nadmierną prędkość, jazdę po chodniku, poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu oraz za to, że nie posiadał przy sobie wymaganych uprawnień. Trwają ustalenia, czy w ogóle je posiada - mówi policjantka.

Policja apeluje o rozwagę. Zarówno kierujący pojazdami, jak i użytkownicy hulajnóg czy rowerów, mają obowiązek znać i stosować przepisy ruchu drogowego.