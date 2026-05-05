MZK w Lesznie żegna Jelcze. Kiedy ostatnie przejażdżki autobusami?

Dwa Jelcze M121l/4 to najstarsze, nie licząc Autosana h9-35, autobusy w taborze Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie. Kursowały po mieście przez blisko 18 lat, przewożąc co roku tysiące pasażerów. Do zabytkowego Autosana jednak nie dołączą. MZK ma wobec nich inne plany.

- Niestety nie dołączą, bo są stosunkowo za młode jeszcze. Autosan jest takim naszym zabytkiem, jest zarejestrowany jako autobus zabytkowy i nie będziemy, raczej nie będziemy dokładać kolejnych takich autobusów - powiedziała Radiu Eska Stefan Szymański, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.

Jelcze zostaną sprzedane. Nie wiadomo jeszcze w czyje ręce trafią.

- Są całkowicie sprawne, jeżdżą po trasie. Mogą trafić, nam by się marzyło, do muzeum. Dużo jest osób pytających, dużo fanów jest komunikacji, także będziemy analizować, gdzie one mogą trafić, do kogo - dodaje S. Szymański.

Dziś na swoim profilu facebookowym Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie poinformował, że to ostatnie dni z Jelczami.

"Od najbliższej środy (6 maja) Jelcze będzie można spotkać codziennie, również w weekend, głównie na linii 6 aż do 15 maja. O wszelkich zmianach lub nieprzewidzianych awariach będziemy informować na bieżąco na naszym profilu" - czytamy w poście przewoźnika.

Niebawem tabor MZK w Lesznie wzbogaci się o siedem nowoczesnych autobusów elektrycznych marki Solaris.

Zabytkowy autosan MZK w Lesznie dowoził do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie