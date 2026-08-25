Święto przeciwlotników

Choć oficjalne święto przeciwlotników przypada 1 września (upamiętniając walki w obronie polskiego nieba z 1939 roku), ogólnokrajowe uroczystości zorganizowane zostaną kilka dni wcześniej. Gospodarzem tegorocznych obchodów jest stacjonujący w mieście 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy. Wydarzenie podzielono na część zamkniętą oraz ogólnodostępną dla mieszkańców i pasjonatów wojskowości.

Program obchodów

Przeciwlotnicze święto w Lesznie potrwa dwa dni, a główne uroczystości zaplanowano na piątek.

27 sierpnia (czwartek) – sympozjum poświęcone obecnemu stanowi oraz przyszłości obrony przeciwlotniczej w auli Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie

28 sierpnia (piątek) – Oficjalne i otwarte obchody w centrum Leszna:

09:00 – Msza Święta w intencji żołnierzy przeciwlotników oraz pracowników resortu ON w Bazylice p.w. św. Mikołaja

10:30 – Uroczysty Apel na leszczyńskim Rynku z udziałem zaproszonych gości i przedstawicieli Sił Zbrojnych RP

09:00 – 13:00 – Pokaz współczesnego sprzętu wojskowego oraz wyposażenia

12:30-13:00 – koncert Orkiestry Wojskowej z Żagania na Rynku w Lesznie

Ostatni raz tak duże wojskowe uroczystości odbyły się w Lesznie w 2019 roku.

VIII Piknik Militarny w Zamku SIMP w Rydzynie

Utrudnienia w ruchu

W związku z obchodami Święta Wojsk Przeciwlotniczych, zarówno w czwartek jak i w piątek kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu w centrum Leszna. Zamknięty będzie dla ruchu odcinek ul. Gabriela Narutowicza od skrzyżowania z ul. Karola Marcinkowskiego do Rynku. Płyta leszczyńskiego Rynku będzie zarezerwowana na organizację święta oraz pokaz sprzętu wojskowego.

- Zmiana organizacji ruchu potrwa od godz. 7:00 dnia 27 sierpnia do godz. 23:00 dnia 28 sierpnia. Na odcinku ul. Gabriela Narutowicza od skrzyżowania z ul. Karola Marcinkowskiego do Rynku będzie w tym czasie także zakaz parkowania. Przejazd i transport sprzętu wojskowego wymaga całej szerokości jezdni. Dojazd na Rynek będzie możliwy wyłącznie dla dostawców i to tylko w czwartek, 27 sierpnia. W piątek takiej możliwości nie będzie - przekazała Lucyna Gbiorczyk, kierownik Gabinetu Prezydenta Leszna.

Organizatorzy proszą o stosowanie się w tych dniach do oznakowania i poleceń wojska.