Wizyta prezesa „Kolejorza” i plan na treningi

W ostatnich dniach w Lesznie gościł prezes Lecha Poznań, Karol Klimczak. Spotkał się on z wiceprezydentem Maciejem Grabianowskim oraz Marcinem Kochowiczem, naczelnikiem odpowiedzialnym za sport. Rozmowy dotyczyły tego, jak w praktyce mogłoby wyglądać szkolenie dzieci pod szyldem poznańskiego klubu, oraz współpracy Kolejorza z Lesznem.

Jeśli projekt wejdzie w życie, młodzi zawodnicy będą trenować na miejskich Orlikach, które ma udostępniać Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jak zaznacza Marcin Kochowicz: „Trzymamy kciuki za powodzenie wszelkich działań, które mają na celu stworzenie jeszcze lepszych warunków dla rozwoju tych młodych sportowców”. Władze miasta liczą, że tak znana marka przyciągnie do sportu jeszcze więcej dzieci, nie tylko z samego Leszna, ale i okolicznych miejscowości.

Współpraca z lokalnymi klubami

Miasto bardzo pilnuje, aby nowa szkółka nie była konkurencją dla obecnych klubów, ale ich uzupełnieniem. Kluczowe jest zachowanie dobrych relacji z tymi, którzy już teraz szkolą dzieci w Lesznie, a szczególnie z Polonią 1912 Leszno. Lokalny klub ma być jednym z głównych partnerów tego projektu, dzięki czemu leszczyńska piłka może zyskać na doświadczeniu trenerów z Poznania.

Marcin Kochowicz podkreśla, że miasto chce dbać o lokalną tradycję: „Istotne jest także dla nas prowadzenie tej działalności szkoleniowej w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem dobrych relacji z istniejącymi już szkółkami piłkarskimi”. Cały projekt ma na celu wzmocnienie sportowej oferty regionu i sprawienie, by największe talenty z Leszna mogły rozwijać swoją pasję bez konieczności wyjazdu z miasta.

Oszukiwali "Na Legendę" wpadli w Elblągu