Ikona II wojny światowej wraca do Leszna

B-25 Mitchell to jeden z najbardziej rozpoznawalnych bombowców z okresu II Wojny Światowej. Maszyna zasłynęła przede wszystkim brawurowym rajdem Doolittle’a w 1942 roku, kiedy to te potężne samoloty nietypowo startowały z pokładu lotniskowca. Konstrukcja Mitchella słynęła z ogromnej wytrzymałości, pozwalającej załogom na powrót do bazy nawet mimo krytycznych uszkodzeń.

Bombowiec ten był niezwykle wszechstronny – oprócz nalotów, pełnił funkcje samolotu szturmowego. Ciekawostką jest fakt, że montowano w nim działko kalibru 75 mm, co było jednym z największych rozmiarów uzbrojenia stosowanych w ówczesnym lotnictwie.

Podwójna dawka emocji. B 52 także w sierpniu

Ogłoszony Mitchell to dopiero pierwszy z czterech uczestników ze stajni The Flying Bulls, których zobaczymy podczas tegorocznej edycji Antidotum. Kolejne maszyny będą prezentowane codziennie aż do czwartku.

Co istotne dla fanów lotnictwa, austriacka ekipa pojawi się w Lesznie dwukrotnie. Oprócz głównej imprezy Airshow, The Flying Bulls zaprezentują się także 28 i 29 sierpnia podczas Leszczyńskiej Nocy Balonowej. Skład maszyn dedykowany temu wydarzeniu zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu.

