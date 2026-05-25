Historyczny wyczyn

Mistrzostwa europy do lat 19. rozgrywane były w Austrii. Katarzyna Nowakowska zdobyła na nich indywidualnie złoty medal w kombinacji, złoty medal w sprintach i srebrny medal w einzlu oraz złoty medal w tandemach mieszanych. Ustanowiła też dwa nowe rekordy świata – w sprintach z wynikiem 245 kręgli (najwyższy wynik w historii kobiecych kręgli) oraz w kombinacji z wynikiem 1304 kręgle. Oba stały się tym samym nowymi rekordami Polski.

KRÓLOWA KATARZYNA (...) To wszystko, czym Kasia obdarowała nasze oczy od czwartku do niedzieli jest czymś niebywałym, niesamowitym, kosmicznym, wybitnym, spektakularnym … A tego wszystkiego dokonała dziewczyna, która dopiero w styczniu wkroczyła w dorosłe życie. (…) Napisałaś historię tak grubymi nićmi w kolorach biało-czerwonych, że Twój sukces będziemy wspominać przez dłuuuuugie lata – napisał w mediach społecznościowych dumny SKK Polonia 1912 Leszno, gratulując sukcesu także Adrianowi Szulcowi, trenerowi mistrzyni i rekordzistki.

Zdobyte przez leszczyniankę medale i nowe rekordy świata wzbudziły wielki w środowisku kibiców i zawodników. Jej spektakularny występ na mistrzostwach już nazywany jest jednym z największych sukcesów w historii polskich kręgli.

