Ogrom atrakcji i publiczności

Pokazy z użyciem pirotechniki oraz zapierające dech w piersiach akrobacje ściągnęły na lotnisko im. Adeli Danowskiej entuzjastów lotnictwa z całej Polski i zagranicy.

Antidotum Airshow Leszno i Leszczyńska Noc Balonowa zaliczyły rekordową frekwencję i jesteśmy dumni, że tak wiele osób odwiedziło miasto Leszno również dzięki naszym imprezom. Nasze lotnisko istnieje od ponad 70 lat i jesteśmy szczęśliwi, że możemy kontynuować tradycje kolejnych lotniczych pokoleń Leszczynian. Jednocześnie ogromną radością jest dla nas fakt, że co roku przyciągamy do naszego regionu dziesiątki tysięcy fanów lotnictwa ze wszystkich zakątków Polski i wielu państw Europy. Mamy nadzieję, że godnie promujemy Leszno i Wielkopolskę na świecie! – napisało w mediach społecznościowych Lotnisko Leszno.

Tegoroczne czerwcowe Antidotum było najgłośniejszą edycją w historii. Organizatorzy sprowadzili rekordową liczbę 12 ekip odrzutowych. Na leszczyńskim niebie można było podziwiać potężne maszyny wojskowe takie jak: Eurofighter Typhoon, Gripen, Airbus A400M Atlas, czy F-16. Piątkowe pokazy z pewnością zostaną na długo w pamięci także z powodu gwałtownego załamania pogody, które zmusiło organizatorów do przerwania pokazów i ewakuacji publiczności.

Rekordowa była także sierpniowa Leszczyńska Noc Balonowa. Na murawie lotniska zameldowało się ponad 100 balonów na ogrzane powietrze. Widok setki gigantycznych, podświetlonych palnikami czasz wznoszących się o zmierzchu nad zmienią był największą atrakcją wydarzenia.

Jakie atrakcje planują organizatorzy imprez lotniczych w Lesznie za rok? Tego na razie nie wiadomo. Znamy za to daty obu imprez. Kolejne Antuidotum Airshow Leszno odbędzie się 25 i 26 czerwca, a Leszczyńska Noc Balonowa 27 i 28 sierpnia.

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Fiesta Balonowa 2024