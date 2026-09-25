Zdrovo Polonia 1912 Leszno rozpoczyna sezon

Będzie to już II kolejka spotkań. Mecz z 1 kolejki z Decką Pelplin odbędzie się natomiast w środę 30 września. Sobotni rywal z Dolnego Śląska nie jest w tym sezonie wymieniany w gronie faworytów. Już pierwszy mecz tego zespołu pokazał, że będzie mu trudno rywalizować o play-off. WKK przegrało na inaugurację na własnym parkiecie z Qemetica Noteć Inowrocław 66:80. Większość fachowców skazuje najbliższego rywala Polonistów raczej na walkę o utrzymanie. Oczywiście wszystko zrewiduje parkiet. Liderem drużyny jest Bradley Waldow. Jest też doświadczony Jakub Koelner, którego kibice w Lesznie bardzo dobrze znają, bo spędził tu jeden ze swoich sezonów i były to dla zawodnika dobre wspomnienia.

Leszczynianie z kolei po mocnej przebudowie składu wymieniani są jednym tchem przez znawców basketu jako jednego z faworytów ligi. Większa część wskazuje nawet Polonię na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Tych ambicji zresztą w Lesznie wcale się nie ukrywa. Drużyna potężnie się wzmocniła. Nowe twarze w zespole to: Adrian Bogucki, Paweł Dzierżak, Hubert Łałak, Michał Sitnik, Mikołaj Stopierzyński i Mike Fofana. Z starego składu pozostali: Wendell Mitchell, Szymon Ryżek, Karol Kankowski, Aleks Najder oraz Patryk Wilk. Takim składem zespół ma zawojować ligę i ma na to naprawdę duże szanse. Na inauguracyjne spotkanie zapraszamy kibiców koszykówki w męskim wydaniu w sobotę na godzinę 18.00.