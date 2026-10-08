Prezydent Leszna: „Wypełnimy to zobowiązanie”

Liderem całego przedsięwzięcia jest Powiat Leszczyński, który współpracuje przy nim z gminą Osieczna oraz Miastem Leszno. Warunkiem udziału finansowego Leszna było zdobycie dotacji ze źródeł zewnętrznych. Te pieniądze się znalazły, dlatego prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki potwierdził, że miasto wesprze finansowo inwestycję„Chcemy również wesprzeć Powiat Leszczyński w budowie ciągu pieszo-rowerowego z Leszna do Kąkolewa. Jeszcze w poprzedniej kadencji samorząd deklarował wsparcie takiej inwestycji w przypadku uzyskania środków zewnętrznych. Powiat leszczyński wraz z gminą Osieczna takie dofinansowanie uzyskali, dlatego będę proponował, abyśmy wypełnili to nasze zobowiązanie i w przyszłym roku w budżecie zabezpieczyli kwotę 500 000 zł, po to, żeby bezpiecznie mieszkańcy Leszna mogli w kierunku Kąkolewa rowerem przejechać”.

Ponad 3 miliony złotych z Unii Europejskiej

Deklaracja prezydenta Leszna to kolejny krok po tym, jak projekt otrzymał potężny zastrzyk gotówki z Unii Europejskiej. Całkowity koszt budowy trasy wynosi 5 538 065,58 zł. Z tego 3 096 527,33 zł pokryją Fundusze Europejskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Nowa trasa o długości 5066 metrów powstanie wzdłuż ruchliwej drogi krajowej nr 12, łącząc granicę Leszna z Kąkolewem.

Ścieżka zostanie poprowadzona terenem pasa przeciwpożarowego, kilka metrów od jezdni, dzięki czemu nie trzeba będzie wycinać drzew. Z uwagi na obszar leśny nawierzchnia powstanie ze specjalnej mieszanki mineralno-żywicznej, która przepuszcza wodę i jest bezpieczna dla środowiska. Całość zostanie wzmocniona betonowymi obrzeżami.

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Węzeł przesiadkowy w Kąkolewie

W ramach zadania w Kąkolewie – bezpośrednio przy przystanku autobusowym – powstanie punkt przesiadkowy Park&Ride oraz Bike&Ride. W jego skład wejdą:

5 miejsc parkingowych dla aut (w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami),

8 stanowisk na rowery,

stacja do samodzielnej naprawy jednośladów,

ekologiczne oświetlenie solarne.

Roboty budowlane zaplanowano na lata 2026–2027. Nowy trakt połączy się z istniejącą infrastrukturą rowerową w Lesznie, a w Kąkolewie włączy się w planowany przez GDDKiA ciąg rowerowy oraz istniejącą drogę w kierunku Gostynia.