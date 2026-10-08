Nowy standard i koniec awaryjnych bojlerów

Modernizacja objęła toalety na wszystkich kondygnacjach placówki, dzięki czemu z komfortowych warunków mogą korzystać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Co ważne, wszystkie odnowione pomieszczenia są teraz w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tradycyjne, przestarzałe rozwiązania odeszły w niepamięć, ustępując miejsca nowoczesnym instalacjom i podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

– Przy okazji modernizacji awaryjne i kosztowne w użytkowaniu bojlery zniknęły, a cały węzeł sanitarny podłączony został do miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC – podkreśla Maciej Grabianowski, zastępca prezydenta Leszna.

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz gruntowny remont na każdym piętrze to krok, który całkowicie zmienił codzienne funkcjonowanie szkoły. Uczniowie zyskali nowoczesną przestrzeń na miarę XXI wieku, a placówka pozbyła się problemów z awaryjnym sprzętem, podnosząc standard higieny i komfortu na najwyższy poziom.

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